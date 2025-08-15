我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳姍儒（左）曾被拍到與毛帽男牽手走進溫泉旅館，後來她也證實毛帽男就是老公王先生（右）！（圖／翻攝自吳姍儒IG＠sandywis）

藝人吳姍儒今（15）日迎來35歲生日！吳姍儒身為綜藝天王吳宗憲愛女，她在主持領域同樣也表現亮眼，曾分別以《小明星大跟班》、《一呼百應》及《36題愛上你》3度榮獲金鐘獎。感情方面，吳姍儒與室內設計師老公王先生交往約7年後，於2022年在台北文華東方酒店舉辦婚宴，盛大宴請400位賓客。吳姍儒曾在綜藝節目《小姐不熙娣》上透露，自己與老公交往到結婚至今已10年，出道12年，只有曾被拍到與毛帽男牽手走進溫泉旅館，而毛帽男就是現在的老公，讓她直呼自己根本是零緋聞。除此之外，吳姍儒也曾透露在感情中，自己最欣賞老公的3大特質就是善良、負責任與幽默感。吳姍儒曾在2016年被拍到與一名「毛帽男」牽手走進溫泉旅館，當時她強調只是與好友同行，否認戀情。直到2022年結婚時，她才公開證實，毛帽男正是老公「王先生」。當年吳姍儒與爸爸吳宗憲受訪時喜悅滿溢，吳宗憲盛讚女婿優秀、性格好，對婚事十分滿意，還打趣回憶「毛帽男事件」，並當場詢問女兒兩人關係。吳姍儒則澄清，當年並非泡溫泉，而是與3位圈外友人聚餐。當時吳宗憲更爆料，女婿平時溫和，唯有打籃球時才會對他毫不留情。吳姍儒與室內設計師老公王先生交往至今已10年，兩人自2022年結婚以來感情穩定，婚姻生活受到外界關注。吳姍儒曾在媒體訪問中回憶與老公的相識過程，兩人透過教會認識，個性契合又懂得傾聽，順利展開交往，最終步入婚姻。吳姍儒透露老公的優點幽默有趣、安靜內斂，並打趣表示與爸爸吳宗憲截然不同，唯一相似的是同樣愛她，不過程度可能還是爸爸更愛一點。吳姍儒也分享自己最重視老公的條件是善良、負責任和幽默感，認為善良難得、責任感是愛情基礎，而幽默感則是生活中的調和劑，使兩人的關係更加穩固與幸福。而出道多年始終情定老公的吳姍儒，看待愛情也相當有自己的一套想法。吳姍儒曾大方分享自己的感情哲學，她認為，愛自己是所有關係的基礎，先讓自己完整、快樂，再愛工作，最後才去愛別人。對她來說，健康的愛情並不是互相依附，而是兩個獨立完整的人彼此陪伴，既能分開生活，也能自在地在一起，這樣相處才沒有壓力和委屈，感情才真正穩固。吳姍儒同時提醒粉絲，人生中會遇到形形色色的人，唯有將時間留給那些懂得珍惜你、重視你每個細節的人，才能建立有營養的人際關係。8月15日的壽星不只有吳姍儒！還有日本藝人安齊歌戀、韓國女演員宋智孝、美國創作歌手喬·強納斯、日本男團浪花男子成員長尾謙杜、香港男藝人盧峻峯，粉絲一同祝福他們生日快樂吧！