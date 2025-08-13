我是廣告 請繼續往下閱讀

▲面對即將到來的七夕情人節，李珠珢也化身「戀愛推廣大使」，誠摯推薦今日與粉絲進行互動的觀景台「雲中新月」裝置藝術作為情侶打卡首選，「我覺得這個地方很浪漫，也很適合留下回憶！」（圖／記者陳昱慈攝）

▲李珠珢頭上擺著101特別版水瓶的蓋子，逗笑許多現場粉絲。（圖／記者陳昱慈攝）

▲活動現場除了簽名與合影環節，也有許多粉絲穿上李珠珢效力的韓國球隊的球衣，展現十足應援誠意，連跟隨李珠珢許久的韓國粉絲「彬哥」也在風雨中來到現場。（圖／記者陳昱慈攝）

▲開心展示禮包內台北101黑色飛行外套的李珠珢。（圖／記者陳昱慈攝）





Fubon Angels啦啦隊成員、韓籍人氣女神李珠珢今（13）日驚喜現身台北101觀景台，擔任限定「一日店長」，吸引大量粉絲在楊柳颱風的風雨下仍排隊力挺，現場宛如一場小型見面會，不少球迷更為了這場活動特地南北奔波、換上她過去效力韓職球隊的球衣到場支持，氣氛相當熱烈。首度擔任觀景台一日店長的李珠珢，對於能以全新身份與台灣粉絲見面感到新鮮又興奮。她表示：「從89樓的觀景台看出去真的太震撼了，視野開闊又浪漫！」特別是她發現101的外觀燈光每天都會變化顏色，直呼「好特別、很有設計感！」面對即將到來的七夕情人節，李珠珢也化身「戀愛推廣大使」，誠摯推薦今日與粉絲進行互動的觀景台「雲中新月」裝置藝術作為情侶打卡首選，「我覺得這個地方很浪漫，也很適合留下回憶！」活動現場除了簽名與合影環節，也有許多粉絲穿上李珠珢效力的韓國球隊的球衣，展現十足應援誠意，連跟隨李珠珢許久的韓國粉絲「彬哥」也在風雨中來到現場。在與李珠珢互動過程中，許多男粉絲在與她比出愛心手勢時，緊張得雙手發抖，甚至在合照後連手機都忘了拿，出現許多逗趣場面。在一對一互動的過程中，李珠珢也十分暖心的告訴大家「慢慢來就好，不要急」，展現女神親民的一面。李珠珢推出的「最愛限定禮包組」限量125組，售價6000元，推出後就迅速銷售一空，禮包內含有101塔尖黑色棒球帽、復刻經典台北101悠遊卡-馬賽克花火、塔尖POLO衫、台北101黑色飛行外套及台北101限定李珠珢一日店長小卡一張。