我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黑男稱讚正妹長得很像李珠珢，而這名正妹就是袁惟仁20歲的女兒梓蛋（如圖）。（圖／YouTube@blackmancupid）

▲梓蛋（左）與李珠珢（右）的外型確實有些神似。（圖／梓蛋、李珠珢IG@yzzn.v、@0724.32）

▲陸元琪（左）曾帶著梓蛋（右）上節目。（圖／陸元琪臉書）

音樂人「小胖老師」袁惟仁和前妻陸元琪的女兒梓蛋目前已經20歲了，梓蛋長大後穿著打扮都成熟不少，身上更多了許多有紀念意義的刺青。梓蛋日前在街頭就被百萬YouTuber「黑男」巧遇，黑男大讚梓蛋長得很像韓籍啦啦隊女神李珠珢，梓蛋笑說確實很多人這樣說過。影片曝光後網友也紛紛留言大讚梓蛋的顏值，認為她根本就是「台版李珠珢」。黑男昨（12）日在YouTube上傳一段街訪影片，他在街頭搭訕一名20歲的長髮正妹，兩人聊起正妹身上的刺青，有狗狗圖案，紀念過世的寵物，還有她喜歡的卡通海綿寶寶以及派大星。黑男大讚正妹不僅刺青很好看，長得也像韓籍啦啦隊女神李珠珢。正妹笑說確實有人這樣說過，她也露出靦腆微笑。影片曝光後火速引發網友討論，該名正妹的身分也被挖出，就是袁惟仁20歲的女兒梓蛋。梓蛋表示自己之前在做網拍，目前則是休息中，喜歡有在健身、也有刺青的男生。不少網友都大讚梓蛋確實很漂亮，身材也十分完美，紛紛留言：「台版李珠珢，超正」、「年輕正妹怎麼紋都好看」、「好漂亮的女生」、「她是小胖老師的女兒」。梓蛋本名袁融，她的IG目前有13萬粉絲追蹤，私下穿搭相當火辣，曾曬出過比基尼美照，大方秀出好身材。過去她也曾和媽媽陸元琪已起上過電視節目，陸元琪常稱讚女兒、兒子都很孝順，但母子3人都與袁惟仁不親。袁惟仁因腦溢血，目前已成植物人，在台東老家由姊姊親自照顧。