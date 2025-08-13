我是廣告 請繼續往下閱讀

▲楊柳颱風來襲，新莊球場今吹起強風，賽前雙方取消室外打擊練習，改進行飛球訓練。（圖／中華職棒提供）

楊柳颱風今（13）日下午13時登陸台東太麻里，下午16時從台南七股出海，快閃台灣本島3小時。雖然北部今日正常上班上課，但仍刮起強風，今日新莊球場富邦悍將與統一7-ELEVEn獅之戰，賽前雙方都不敢馬虎，加強進行飛球練習。除此之外，獅隊與台鋼雄鷹2支南部球隊賽後都決定留在台北一晚。今日賽前取消室外打擊練習，兩軍都在進行飛球訓練，測試球場風向，根據記者觀察，今日風向大多吹向左外野，對左打較為不利。獅隊總教練林岳平今日賽前也特別體醒選手要注意風向，餅總表示，「今天一定要注意風，颱風天的風確實是沒辦法掌握。球在高空時，野手要提早就位準備接球，等球掉下來時，風向改變球的軌跡才有辦法做應變，我想這是很好的比賽經驗。」除了獅隊，台鋼雄鷹同樣在北部作戰，今日持續在臺北大巨蛋交手樂天桃猿。由於受到颱風影響，雄鷹考量賽後返回高雄的安全問題，決定留宿台北一晚。獅隊同樣會在台北留宿一晚，獅隊領隊蘇泰安表示，「根據氣象預報，颱風會在今晚侵襲南部地區，所以這次獅隊在北上之前決定就今晚在新莊比賽結束後，會多停留在北部一晚。」