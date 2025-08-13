我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《異形：地球》已在Disney+推出，是影史著名的《異形》難得一見的影集版本。（圖／摘自IMDb）

▲《異形：地球》成績備受矚目，時代背景設定是在《異形》電影首集前兩年，算是「前傳」的故事。（圖／摘自IMDb）

經典科幻名片《異形》系列，萬眾期待的首齣影集《異形：地球》正式在 Disney+推出，由首集名導雷利史考特擔任執行製作、《冰血暴》影集諾亞霍利編導，在受到觀眾歡迎的爛蕃茄網站上，專業影評人給予93%的好評，使該系列的粉絲和科幻片迷都期待不已。片中年代設定為2120年，比電影版的第一集、時代定在2122年要早了兩年，因此算是「前傳」故事的一部分。將近46年前在美國上映的《異形》，以「小兵立大功」之姿，締造出色的口碑和票房，後面總共推出3部續集，以及《普羅米修斯》等3部相關內容電影，但大銀幕上陸續出了7部影片之後，《異形：地球》是第一齣小螢幕影集，儘管如此，卻是異形危機首度在地球上演，因而可以發揮的空間更大，觀眾更會看得心驚膽跳，但會是全新的主角陣容。不過《異形：地球》仍保持電影版強烈的女性主義，主角設定為席妮錢德勒飾演的合成人溫蒂，所謂的合成人是人類意識與人造身體的結合，電影版中一直有人造人的角色，在重要關鍵時刻影響情節的發展，這一次合成人變成主角，給觀眾新鮮感之餘，又不會完全拋開和電影版的連結，是諾亞霍利的巧妙安排。首季共有 8 集的《異形：地球》，挾去年《異形：羅穆路斯》全球賣破3.5億美元、成功帶動觀眾對於《異形》系列重燃興趣的優勢而登場，堪稱今年夏天最受矚目的新影集之一，若是觀眾迴響仍熱烈，再續第2季的可能性就很高。雷利史考特打造出經典的《異形》首集，卻也因為後續《普羅米修斯》與《異形：聖約》在票房或評價上的失利，差點讓《異形》系列難以為繼，粉絲都期望《異形：地球》能夠漂亮出擊，往後就能看到更多關於《異形》的精彩故事。