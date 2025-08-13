我是廣告 請繼續往下閱讀

LDCT篩檢揪肺癌 專家：顯示期別已顯著翻轉

根據衛福部113年十大死因統計，肺癌連續21年高居癌症死亡首位。肺癌權威、台大醫院外科部主任陳晉興指出，現行的公費低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢僅鎖定高風險族群，但有一群人未被列入，確診時往往已是第四期。醫師呼籲，政府可推動50至65歲全民免費檢查，且可以5年一次，降低成本負擔，也減少家庭的重心支柱受疾病影響。癌症希望基金會今（13）日舉辦「健康台灣 全球領航－精準啟動肺癌早篩早治新紀元」記者會。包括多位國內頂尖肺癌防治權威皆出席。而陳晉興提到，其實以目前篩檢政策仍有一半的人可能篩不到，這是非常危險的，因為有些人不是公費篩檢對象，就會誤以為自己很安全。陳晉興說，在臨床上有許多患者一檢查，就發現是第四期，但並沒有任何不良生活習慣。醫師建議，在50至65歲的民眾可全面提供篩檢，若結果無異常，可每5年檢查一次即可。陳晉興認為，這個年齡層在家庭中是具有生產力及支持的角色，一旦生病，對於家庭及社會成本、衝擊也較大。中研院院士楊泮池則說，現行LDCT的篩檢計畫，對比前後找出的個案，發現第四期的患者從50%降至7%，而第一、二期的患者則從33%增至78%，也顯示肺癌診斷期別已經顯著翻轉。中華民國癌症醫學會理事長、林口長庚醫院腫瘤科教授級主治醫師陳仁熙建議，若將健保資源重心前移至早期肺癌診斷及治療，不僅提升治癒率，病人可盡早回歸正常生活，並有助於減少後續重症治療、住院及長照等資源負擔。