富邦悍將今（13）日持續在新莊主場交手統一7-ELEVEn獅，悍將總教練陳金鋒繼昨（12）日上場抗議好球帶，今日又上場抗議擦棒球改判為觸身球，鋒總一度用腳在本壘板畫線，鋒總認為朱迦恩已經出棒過半，即便球擊中打者，仍要視為揮擊，必須記好球，而非改判為觸身球。此役悍將開局就先被獅隊打線攻下2分，前3局以0：2落後。4局上獅隊攻勢再起，兩出局後攻佔一壘，此時輪到朱迦恩打擊，1好2換的情況下，朱迦恩選擇揮擊力亞士投出的近身球，但在揮棒的過程中，球疑似擊中朱迦恩的手。當下主審宣判為界外球，此時獅隊總教練林岳平提出電視輔助判決，經過檢視，裁判組認為球擊中朱迦恩手部，且未出棒過半，改判為觸身球。這時輪到悍將總教練陳金鋒上場抗議。鋒總在本壘徘徊，與二壘審王俊宏激烈抗議，一度用腳在本壘前方畫線，表達不滿，比賽也因此中斷7、8分鐘。鋒總認為朱迦恩已經出棒過半，即便球擊中打者，仍要視為揮擊，必須記好球，而非改判為觸身球。這是鋒總連續2天上場抗議，昨日首局兩出局滿壘時，因不滿裁判好球帶，鋒總與主審有激烈的意見交換，今日又因觸身球爭議上場抗議，相當罕見。