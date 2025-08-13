楊柳颱風今（13）日侵襲台灣，一度讓台灣的各大機場航班大亂，桃園機場更有8架航班轉降其他機場。而定居台灣的日本作家「日本人的歐吉桑」就在今天搭機回台，且親身體驗到颱風天搭飛機，班機曾嘗試降落桃園的恐怖經歷，讓他一度以為「要墜機了」。
日本人的歐吉桑今（13）日晚間發文透露，自己今天從日本搭機回台，受到楊柳颱風的影響，抵達台灣上空要在桃園機場降落時，飛機出現劇烈搖晃，讓他驚呼「今天颱風天的飛機真的恐怖死了，我以為飛機會墜落」，且當下當時飛機劇烈搖晃，機上其他乘客的尖叫聲，嘔吐聲從未間斷。
日本人的歐吉桑補充，由於北部的風超強，飛機無法順利落地桃園機場，因此班機臨時改飛到台中機場，最終順利落地，踏上台灣的土地。這次颱風天搭飛機的特殊經歷也讓歐吉桑不禁感嘆：「這次飛機班次有很多日本人乘客，但我跟台灣人在台灣一直體驗搖搖公車，搖搖的計程車，所以有免疫力。這次飛機還可以接受的，應該日本乘客佩服我們吧！」
不少網友看完特殊經歷之後，也紛紛留言「今天桃園機場上空大塞機，每台排隊下來平均至少繞了7圈才排到」、「平安就好」、「所以我從不在夏季搭飛機」。
楊柳颱風「航班異動、停飛」怎麼查？轉簽、退票5大步驟一次學會
我是廣告 請繼續往下閱讀
不少網友看完特殊經歷之後，也紛紛留言「今天桃園機場上空大塞機，每台排隊下來平均至少繞了7圈才排到」、「平安就好」、「所以我從不在夏季搭飛機」。
楊柳颱風「航班異動、停飛」怎麼查？轉簽、退票5大步驟一次學會
更多「楊柳颱風」相關新聞。