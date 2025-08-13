我是廣告 請繼續往下閱讀

樂天桃猿今（12）日於臺北大巨蛋持續迎戰來訪的台鋼雄鷹，2連戰的最後一場比賽雙方皆派出本土投手作為先發，由陳克羿對上江承諺。陳克羿繳出5局失2分僅被敲出4支安打的好表現技壓江承諺，加上隊友林泓育3分砲的火力援助，終場以3：2氣走台鋼，奪下系列賽2連勝。開局台鋼藉著內野安打及四壞保送攻佔一、二壘，此時陳克羿發生暴投，跑者推進至得點圈，魔鷹擊出內野滾地球送回三壘跑者，台鋼首開紀錄取得1：0領先。四局下，樂天吹起反攻號角，林立擊出中外野安打後盜上二壘，緊接著林智平選到四壞保送後，「小胖」林泓育把握得點圈機會，直接球送出中外野大牆，助隊以3：1反超。六局上台鋼透過保送及安打攻佔一、二壘，樂天換上莊昕諺盼能化解危機可惜未能守成，張肇元擺出短棒護送二壘跑者至得分大門口，隨後王柏融擊出高飛犧牲打，送回壘上跑者，將比數追近至2：3。八局上樂天換上後援投手賴胤豪，先是三振曾子祐接著又讓吳念庭擊出滾地球，最後三振掉重砲魔鷹，守住第八局。九局上，陳冠宇雖然先被敲出安打及投出保送，不過靠著優異的三振能力，化解一、二壘有人的危機，終場樂天3：2擊敗台鋼，奪下系列賽勝利。樂天連續2天皆以1分差戰勝台鋼，牛棚的表現功不可沒，尤其是守護神陳冠宇，連續2天上場救援總計投出5次三振，將打者凍結在壘包上，本季共獲得5次救援成功，目前防禦率為1.50為中職生涯最佳。