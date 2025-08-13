我是廣告 請繼續往下閱讀

美國參眾兩院議員今年以來持續嘗試推動追蹤AI晶片位置相關立法，以防止走私進中國。隨著美國總統川普稍早放行輝達H20等晶片，傳出中國擬以漏洞後門安全風險問題下令企業避免使用。路透稍早披露，美國政府已將部分被列為高風險的AI晶片特定貨物中，悄悄植入定位追蹤裝置，以追蹤走私至中國晶片的途徑。根據路透報導，引述兩位知情人士說法透露，美國當局已在他們認為遭非法轉運至中國風險高的先進晶片出貨之中，秘密安裝定位追蹤裝置。這項此前未被揭露過的執法手段，目的在偵測被轉運至受美國出口限制地區的人工智慧晶片，並僅適用於正在調查的特定貨件。路透指出，這顯示出美國在執行對中國的晶片出口限制方面所採取的手段，即使川普政府試圖放寬部分針對中國取得美國先進半導體的限制。知情人士表示，這些追蹤器可協助建立案件，針對那些違反美國出口管制而獲利的個人與公司提出告訴。報導提到，定位追蹤器是美國執法機關使用數十年的調查工具，用於追蹤受出口限制的產品，例如飛機零件。一位消息人士稱，近年來它們已被用來打擊半導體的非法轉運。另有五名人工智慧伺服器供應鏈的人士告訴路透，他們知道美國當局在戴爾（Dell）與美超微（Super Micro）等廠商生產的伺服器貨件中使用這些追蹤器，因這些伺服器搭載來自輝達（Nvidia）和超微（AMD）的晶片。追蹤器通常隱藏在伺服器貨件的包裝中。他們並不清楚是哪些單位安裝了這些裝置，也不知道是在運輸路線的哪個環節安裝的。路透也無法確定這些追蹤器在晶片相關調查中使用的頻率，或美國當局何時開始用它們來調查晶片走私。報導指出，伺服器供應鏈的人士透露，在 2024 年的一起案例中，一批搭載輝達晶片的戴爾伺服器貨件，不僅在運輸箱上安裝了大型追蹤器，還在包裝內部，甚至伺服器本體內，隱藏了更小、更不易察覺的追蹤裝置。其中1人還表示看過其他晶片轉售商從戴爾和美超微伺服器中拆除追蹤器的照片與影片，大型追蹤器的尺寸大約與智慧型手機相同，報導提到，美國商務部負責出口管制與執法的工業與安全局（BIS）通常會參與這一環節，國土安全調查局（HSI）與聯邦調查局（FBI）也可能介入。但這三個機構皆拒絕回應；美超微則在聲明中表示，公司不會披露為保護全球營運、合作夥伴與客戶而制定的安全政策；戴爾則表示不清楚這項計畫，輝達也未有評論和回應。白宮和參眾兩院先前已提議要求美國晶片公司，在其晶片中加入位置驗證技術和定位監管，以防止其被轉移到美國出口法規限制銷售的國家，中國對此則大力批評。路透先前曾報導，美國追蹤到有組織計畫性的人工智慧晶片走私活動，透過馬來西亞、新加坡和阿聯酋等國家向中國走私，但目前尚不清楚其中是否涉及追蹤設備。美國執法部門使用追蹤器的歷史可以追溯到幾十年前，1985年，休斯飛機公司運送了受美國出口管制的設備。美國海關總署執行搜索令，在休士頓機場攔截了這批貨物，並安裝了追蹤裝置。美國出口執法人員有時會在獲得行政部門批准後安裝追蹤器。一位消息人士稱，有時他們會獲得法官簽發的搜索令，授權使用該設備。有了搜索令，在刑事案件中將資訊用作證據就更容易。如果公司不是調查對象，他們可能會被告知追蹤器的存在，並可能同意政府安裝追蹤器。但這些設備也可能在他們不知情的情況下安裝。