▲高柏鎧第三節深陷犯規麻煩，讓我國花掉最多達21分的領先，最終以些微差距落敗。（圖／取自FIBA亞洲盃官網）

2025年亞洲盃籃球賽（英語：2025 FIBA Asia Cup）八強戰，中華隊面對三屆亞洲盃冠軍伊朗隊，雖然一度在上半場領先多達21分，但是高柏鎧第三節領到第四犯之後，比賽出現變化，伊朗靠著法甲等級的後衛阿米尼（Mohammad Amini）狂砍30分，在下半場一路猛攻反超比數，我國在主力出現犯規麻煩的情況下浪費領先，最終以75：78落敗，吞下對伊朗的亞洲盃8連敗，無緣晉級四強。伊朗隊歷來在亞洲盃對戰中華隊的紀錄為7勝0敗，在國際賽場更是保有對戰10連勝。中華隊前一次擊敗伊朗隊，得追溯到1998年的曼谷亞運，當時在延長賽以86比84險勝。此次中華隊希望能打破長達27年不勝伊朗的魔咒，並尋求繼2013年後首度前進亞洲盃4強。這場比賽開賽伊朗投射狀態不佳，不僅三分球、罰球也投不進，雙衛之一的阿米尼（Mohammad Amini）並未先發，瓦赫迪（Mohammadsina Vahedi）狀態也不理想，反觀中華隊林庭謙單節砍下11分，陳盈駿也攻下6分，一度打出24：8的攻勢，首節打完以24：11領先。次節伊朗加壓防守，一度創造多次攻防轉換機會，將比分迫近，不過之後賀博拉桿上籃打進，陳盈駿再進三分球，又一次將分數拉開，一度領先多達21分，半場打完以42：26領先16分。伊朗這邊全靠阿米尼一人拿到15分撐著，而我國林庭謙、陳盈駿都砍下11分，阿巴西得到10分。▲中華隊林庭謙單節砍下11分，幫助中華隊開賽就拉開領先。（圖／取自FIBA亞洲盃官網）不過易籃再戰後，中華隊高柏鎧領到個人第四犯，不得不下場休息，伊朗則不斷利用攻防轉換買犯站上罰球線，分數一度被追到只差7分。不過這時候林庭謙和馬建豪的幾次外線出手把握，讓我國頂住壓力，仍帶著12分領先進入末節。末節，伊朗繼續維持衝擊禁區打法，一度將比數追到只差2分，這時候賀丹趕緊投進三分球，但對方也很快還以顏色，瓦赫迪打進讓比賽回到原點。不過在這時候又是賀丹跳出來，一記三分球讓我國把領先要回來。不過在比賽剩下1分55秒時，贊吉內（Arman Zangeneh）投進三分球，雙方又追平。這時候中華隊換回了林庭謙，他一上來就切入取分建功。可惜後續高柏鎧不再場上時，伊朗又抓到進攻籃板，瓦赫迪兩罰俱中，比賽回到平手。之後中華隊進攻沒進，阿米尼兩罰中一，伊朗首度取得領先，之後賀丹勉強出手被蓋，伊朗轉換快攻，阿米尼再度兩罰中一，伊朗最後21秒領先2分。伊朗之後犯規，讓林庭謙有機會追平，但他兩罰僅一中。之後中華隊採包夾不犯規的防守策略，只可惜被對方傳導後在籃下進球，林庭謙孤注一擲的三分球沒中，最終我國慘遭逆轉。這場比賽伊朗雙衛讓外界看到他們強悍的實力，阿米妮替補上陣，19投10中，攻下30分11籃板；瓦賀迪則得到21分3籃板2助攻。兩人撐起了伊朗的反攻火力，伊朗團隊兩分球命中率超過5成，也抓到13個進攻籃板，成為他們逆轉關鍵。中華隊以林庭謙的22分為最佳，陳盈駿得到13分，賀丹拿到11分，阿巴西10分。這一場比賽籃板仍成為我國罩門，加入失誤14次也比對手要多，最終輸掉了比賽。