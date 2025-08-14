我是廣告 請繼續往下閱讀

美國最新數據顯示，通膨溫和、大致符合預期，加上華府高層不斷施壓，要求聯準會（Fed）降息，連美國財長貝森特（Scott Bessent）都聲稱，降息可能會在9月以50個基點（2碼）開始。對聯準會降息的期待，繼續推動美股主要指數創新高，週三普遍收漲，道瓊工業指數大漲逾450點。綜合《CNBC》等外媒報導，投資人對聯準會9月降息一事抱持希望，芝加哥商品交易所（CME）FedWatch的數據亦顯示， 交易員預期聯準會9月降息的可能性接近100%。美國財政部長貝森特也向聯準會喊話，認為若聯準會能掌握真實的就業數據，6月或7月時就應該降息，研判聯準會可能在未來幾個月進行一系列降息，並將以9月降息50個基點（2碼）做為起點。貝雅金融服務公司（Baird）的投資策略師梅菲爾德（Ross Mayfield）表示，迄今為止，企業強勁的季度財報也是另一個市場催化劑，雖然近幾日財報發布速度有所放緩，但下週隨著許多大型零售公司陸續公布財報，速度料將回升：「這是一個令人印象深刻的財報季，顯示企業在經歷了整個夏季、各種不利因素後所展現出的韌性。」13日收盤，美股道瓊工業指數漲463.66點或1.04%，收44922.27點；標普500指數上升20.82點或0.32%，收6466.58點；那斯達克指數小漲31.24點或0.14%，收21713.14點；費城半導體指數揚升52.52點或0.90%，收5892.61點。