美國總統川普（Donald Trump）因不滿高盛（Goldman Sachs）有關「消費者將承受更嚴重關稅衝擊」的說法，於當地時間週二在社群平台發文，猛批高盛行政總裁索羅門（David Solomon），建議他換一個經濟學家或考慮自己辭職；然而，知名財經外媒指出，在華爾街同行中，高盛根本並不是唯一持這種觀點的金融機構。根據美媒《CNBC》報導，儘管投資者對週二發布的消費者物價指數數據（CPI）鬆一口氣，但不少經濟學家都預測，通膨的最大影響尚未到來，隨著關稅前庫存的減少、實際稅率的上升、企業越來越不願意承擔關稅成本等因素浮現，在今年剩下的時間裡，消費者將越來越感受到關稅帶來的衝擊。高盛經濟學家在上週末發布的報告裡指出，未來幾個月，關稅負擔將轉移到消費者身上，高盛的模型表明，消費者將承擔約2/3的成本，若成真，年底時個人消費支出物價指數恐將升至3.2%。川普對高盛的報告相當不滿，於自家社群平台「Truth Social」發文，批評高盛行政總裁索羅門，建議他換一個經濟學家（解僱）或自己考慮辭職，質疑對方是否應該繼續領導這家投資大行，還說索羅門或許應該專心當DJ，而不是經營一家大型金融機構。對此，高盛經濟師梅里科（David Mericle）則堅持關稅將開始衝擊消費者荷包的預測。摩根大通（JPMorgan Chase）首席美國經濟學家費羅利（Michael Feroli）也表示，關稅可能導致美國GDP下降1%，通膨率上升1%至1.5%，其中一些已經發生。有鑑於今年的關稅增幅遠超美國戰後的任何一次，對消費者價格的傳導程度，確實存在相當大的不確定性。報導也提到，如果所有在關稅影響問題上，抱持相同觀點的經濟學家都被解僱，那麼華爾街就會出現許多空蕩蕩的辦公桌。此外，通膨的黏性也很重要，PNC首席經濟學家佛契爾（Gus Faucher）認為，儘管大多數華爾街人士預測，降息之路即將展開，但在勞動市場疲軟的情況下，通膨上升也可能會讓政策制定者猶豫不決。