星巴克表示，8月開喝「星巴克買一送一、第二杯半價」咖啡優惠，全台門市麝香葡萄星冰樂開喝、繽紛紫紅薯奶霜星冰樂單杯特價；中秋月兔馬克杯、超萌娃娃周邊新品搶先看。義大利百年氣泡品牌SanPellegrino聖沛黎洛聯名日本福岡潮流咖啡NO COFFEE，推出紅橙氣泡美式特調、柚香抹茶可頌，還舉辦限定派對活動。
📌8月「星巴克買一送一、第二杯半價」咖啡優惠！星冰樂單杯特價
8月最新咖啡優惠來了！「星巴克買一送一、第二杯半價」，門市、外送都優惠：
◾️星巴克買一送一！星巴克表示，即日起至9月5日(五)每週三～五，「星巴克買一送一」foodomo好友分享日，活動期間全日於外送平台foodomo點購兩杯特大杯冰熱/風味一致的那堤、冷萃咖啡、摩卡，其中一杯由星巴克招待。
◾️星巴克第二杯半價！foodpanda表示，即日起至8月25日「星巴克第二杯半價」外送咖啡優惠！活動期間點購兩杯大杯(含)以上焦糖奶香星享那堤、草莓巴西莓檸檬風味星沁爽、焦糖可可碎片星冰樂， 享第二杯半價。
◾️星冰樂單杯特價！星巴克全台門市即日起至9月30日(二)，「繽紛紫紅薯奶霜星冰樂」大杯單一價130元！夏天消暑還有「麝香葡萄風味吉利星冰樂」新品可嚐鮮。
📌星巴克「中秋月兔」馬克杯、超萌娃娃周邊新品搶先看
星巴克表示，今年中秋以「中秋月兔的溫暖傳遞之旅」為主題，運用秋日暖色調與細膩線條筆觸，描繪月光下的星空藍夜，月兔乘著獨木舟與敞篷車，踏上溫暖旅程，象徵團圓與祝福。推出一系列馬克杯、不鏽鋼TOGO冷水杯等主題系列杯款，價格為600元～1800元。即日起至9月10日，星禮程會員購買「星巴克秋節禮盒」指定品項享85折優惠。
超人氣Bearista熊夥伴則超萌變身，穿上柚子裝、手拿星巴克咖啡的「
柚香星意熊寶寶」，附有專屬禮盒包裝；「領巾玉兔熊寶寶」， 全身覆蓋溫潤柔軟的奶白色毛絨，圍上紅領巾，好柔軟好好摸；「栗子裝扮MINI熊寶寶」化身包包吊飾，可愛又驚喜。
📌義大利聖沛黎洛NO COFFEE氣泡美式特調、柚香抹茶可頌開吃！
義大利百年氣泡品牌SanPellegrino聖沛黎洛聯名日本福岡潮流咖啡NO COFFEE，即日起至9月21日「NO JUICE NO LIFE」企劃，推出酸甜果香的「紅橙氣泡美式」、鹹甜風味的「青檸奶蓋氣泡」；以及清爽水果風味的「柚香抹茶可頌」、苦甜醇厚的「橙光可可可頌」。還有「Oolong Kiss — Aranciata Rossa Cocktail 橙光茶影」、「Tropical Twist — Summer Pineapple Mojito 盛夏莫希托」兩款微醺調飲。
8月23日晚間19:00-21:00，NO COFFEE台北店將展開夏日派對，由台北夜店人氣DJ Kasha帶來Juicy Party。8月23日至8月24日於門市購買聯名商品滿300元，贈「聖沛黎洛氣泡水果飲」乙瓶（送完為止）、憑消費明細體驗「聯名人生四連拍」乙次；於聖沛黎洛戶外Bar消費聯名調酒單筆滿300元，憑消費明細體驗「聯名人生四連拍」乙次；完成指定社群任務，再獲「聖沛黎洛氣泡水果飲玻璃瓶裝」乙瓶（送完為止）。
台北夏日潮流開趴
地點：NO COFFEE 台北中山店 (台北南⻄三館 中⼭區南京⻄路15號1F)
時間：2025年8月23日15:00-21:00 (19:00-21:00 DJ Kasha Juicy Party)、2025 年8月24日15:00-21:00
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
