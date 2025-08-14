我是廣告 請繼續往下閱讀

美國通膨溫和上漲，加上傳出美國總統川普可能提前任命新聯準會（Fed）主席，削弱美元走勢，美元指數再跌，新台幣兌美元今（14）日早盤也續升，來到29.91元，升值5分。美國今（2025）年7月消費者物價指數 (CPI) 小幅上漲，顯示對等關稅至今對物價影響有限，強化聯準會9月降息的預期，加上又傳出川普再對聯準會主席鮑爾施壓並提告，並可能提前任命新聯準會主席，削弱美元走勢，美元指數下探97.63。在美元再跌之下，亞洲主要貨幣日圓兌美元進一步升到146.37，韓元兌美元也一度來到1377.8，目前在1380盤整，離岸人民幣兌美元也從7.1825升到7.1766。至於新台幣兌美元今日早盤也續升，以29.94元、升值2分開出，但在台股開跌，即便一度翻紅，但後繼無力再翻黑，新台幣升幅有限，目前最高來到29.91元，升值5分，目前在29.918元盤整。