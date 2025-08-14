我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市政府推動YouBike2.0服務持續締造高人氣，去年使用者滿意度高達98.7%，服務品質獲市民一致肯定。交通局表示，全市站點數已達1,635處，居全國第二，持續朝「里里有YouBike」願景邁進，並優化租賃站點與車輛配置，讓市民「隨時有車騎」。交通局長葉昭甫指出，市府推行「藍天白雲行動計畫」，鼓勵市民以綠色運具減碳愛地球，並承諾YouBike普及化。截至目前，累計騎乘人次已突破1億2,000萬人次。為解決熱門站點「無車可借」問題，交通局嚴格督導廠商調度車輛，見車率顯著提升，今年3月已有91%以上站點見車率逾九成，6月更達94%以上。他說，市府除不定期抽查站點、即時要求營運廠商補車外，也在150多處高需求站點增設車柱，全市總數突破2萬8,140柱，並持續評估增設新站。台中YouBike網絡現已遍及山海城鄉，最東到和平區谷關立體停車場，最西到龍井海洋生態館，最南到中投西新豐路口，最北到大甲船頭埔福德宮。YouBike自2014年7月試營運至今11年，會員數突破200萬人。市府提供前30分鐘免費福利，並自今年4月起強制投保公共自行車傷害險，投保率逾95%。葉昭甫強調，台中平均每日租借量近6萬人次，YouBike已成為大眾運輸最後一哩路的重要環節，市府將加快腳步，達成「里里有YouBike」目標。