▲中年噁男常利用尖峰時段搭公車，趁機自後環抱女高中生，昨天重施故技，一路被學生跟拍。（圖／台中市議員謝志忠提供，2025.08.14）

▲警方在豐原轉運站逮捕47歲的嚴姓男子。（圖／台中市議員謝志忠提供，2025.08.14）

台中市豐原區一名中年男子，經常利用學生上下課尖峰時間，在公車上以類熊抱方式，自後方將高中女生環抱入懷，台中市議員謝志忠在臉書揭發此事，透露噁男「曾接受矯正，但今年以來已有3起性騷擾案」。警方昨在豐原轉運站逮捕47歲的嚴姓男子，依《性騷擾防治法》移送法辦。謝志忠昨（13）日晚在臉書分享兩張照片，擁擠的公車上，高中女生被同一名中年男子自後環抱，問「如果您的女兒在公車上，被陌生人這樣類熊抱，您可以接受嗎？」他指出豐原出現性騷擾慣犯，據說今年至今已犯下3起性騷擾案，也曾接受矯正，請大家務必提高警覺。若遇到相似情況請大聲說不、直接制止不當行為，並拿出手機錄音錄影，也呼籲身受其害的同學務必勇敢站出來提告，將加害者繩之以法。謝志忠說，多位豐原高中家長向他陳情，指學生常在校門口遇到跟蹤騷擾男子，此人每天在學生上下課期間搭乘不同路線的公車，往返豐原高中與豐原轉運站，長期對學生造成恐懼與不安。昨天下午家長再度通報，指該男在下課時與學生同時上車、明目張膽將女學生圈在懷內。謝志忠立即追蹤公車APP定位，警方成功在豐原轉運站前將該男子帶回警局。豐原警分局表示，翁子派出所昨天下午接獲報案，指男子在行駛中的公車對女乘客進行騷擾，警員當場查獲47歲嚴姓男子涉嫌對未成年女性乘客有不當行為，被害人當場依《性騷擾防治法》提出申訴及告訴。