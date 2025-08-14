我是廣告 請繼續往下閱讀

廁所門「多2根」有啥用途？一長一短設計看傻眼

▲網紅「魚漿夫婦」指出日本廁所門上，經常可見門後「一長一短」的掛鉤設計，但他不解表示「不是一根就好了嗎？」（圖／翻攝X@h_nagayama）

廁所門掛鉤為何一長一短？正解曝光：長知識了

日本廁所門上的掛鉤之所以分成上下兩段，主要是由於早年原本設計只有一根，但小偷會利用廁所門上方的空隙伸手偷竊包包，為了防止類似事件發生，後來才衍生出雙層掛鉤的防盜設計。