廁所門上一都會設計掛鉤，提供民眾在上廁所時可以將身上的包包、大衣或是購物袋等物品，可以掛在掛鉤上，避免因放置在地上沾染細菌，也能讓人能更放鬆地使用廁所。但網紅「魚漿夫婦」日前在臉書分享，日本廁所門上經常可見「多2根掛鉤」，且是一長一短設計，但其真正用途不只是拿來掛外套或包包的，主要用來嚴防小偷進行偷竊，讓許多人驚呼「長知識了」。
廁所門「多2根」有啥用途？一長一短設計看傻眼
經常分享旅遊分析和社群平台X（舊稱Twitter）趣聞的網紅「魚漿夫婦」，日前在臉書粉專貼出一則日本實用小知識，表示過去在日本廁所門上，經常可見門後「一長一短」的掛鉤設計，通常上方是一個橫桿，下方則是一個較短的鉤。
魚漿夫婦表示，起初認為這個結構設計相當合理，「因為一個是在開門的時候，可以有橡膠緩衝，不會直接戳到裡面的牆板。」但讓他不解的是為何要做成兩根設計，納悶詢問「不是一根就好了嗎？」
廁所門掛鉤為何一長一短？正解曝光：長知識了
事實上，社群平台X帳號「全球旅遊管理研究所資深研究員」曾出面解釋，日本廁所門上的掛鉤之所以分成上下兩段，主要是由於早年原本設計只有一根，但小偷會利用廁所門上方的空隙伸手偷竊包包，為了防止類似事件發生，後來才衍生出雙層掛鉤的防盜設計。
魚漿夫婦則補充說明，日本廁所門還有提供另一種設計，該款掛鉤往門板方向內鉤，更可以阻擋小偷伸手進行偷竊，由於內鉤設計，讓偷竊難度增加不少，完全沒有空間與機會可以讓小偷得逞，也讓魚漿夫婦稱讚「覺得很合理」。
小知識曝光後，也讓許多台灣網友驚呼，「我以為上面是門擋，下面是掛鉤」、「我以為上面是掛外套的，下面掛包包」、「我以為是拿來掛外套的，長知識了」；甚至還有曾在百貨公司上班過的民眾，現身透露「年輕時主管就說明過這種掛鉤的用途是防盜囉！20幾年前的事了」。
