印尼人民協商會議（MPR）近日提出計畫，欲重啟在蘇哈多時代沿用長達三十年的《國家建設總方針》（GBHN），並將其定位為未來50至100年的國家發展藍圖。這項構想在印尼政壇引發廣泛爭議，支持者強調有助於確保政策延續性與長期發展，但批評者則警告，這可能成為民主制度倒退、權力過度集中於政治精英的第一步。MPR副議長、國民使命黨的重要成員埃迪8月12日受訪時表示，GBHN能為印尼提供一個不受政黨輪替影響的長期發展框架，尤其在經濟成長、人力資源開發等方面，能避免因政策變動造成的國家方向不穩。他透露，目前正在評估三種路徑：透過修憲將GBHN重新納入憲法、透過政治協商獲得跨黨派共識，或制定新的國家法案予以落實。然而，MPR研究機構成員帕雷拉指出，即使透過MPR會議直接通過決議恢復GBHN，若要賦予MPR在國家治理上的最高決策權，仍必須修改憲法。這意味著，MPR可能重新回到蘇哈多時代那種凌駕行政與司法的地位。回顧歷史，1967年至1998年間，MPR不僅制定GBHN，還有權直接任命總統，但在1998年民主改革後，這一制度被廢止，印尼改為全民直選總統，並建立三權分立的現代憲政架構。印尼法律與政策研究中心副主任法吉里警告，重啟GBHN可能引入政治操弄與權力失衡的風險，因為該制度在過去曾被用來維護執政者的長期統治。印尼戰略與國際研究中心研究員聶齊則分析，這項改革方向符合現任總統普拉伯沃「可控型民主」的理念。在親政府聯盟掌握國會多數席次的情況下，這項計畫很可能快速推進。反對者強調，目前人民直接投票選出總統是憲法賦予的唯一直接參與國家最高權力運作的權利，一旦由MPR間接選舉總統取代直選，人民的角色將被大幅削弱，只能選出國會議員，其餘重大決策將由政治精英主導。這不僅可能削弱民主參與，也可能降低政府對民意的回應度。雖然埃迪一再強調，GBHN的恢復並不涉及更改選舉制度，也未包含由MPR選舉總統的條款，但許多觀察人士認為，修憲一旦啟動，制度調整的範圍和方向將難以完全受控，防止權力回流至少數人手中的民主防線，也將面臨更嚴峻的考驗。更有學者指出，印尼現行已有《國家發展規劃制度法》，透過20年與5年的國家發展計畫（RPJPN與RPJMN）確保政策延續性，重啟GBHN並無迫切必要，反而可能為政治勢力重新設計權力分配提供契機。