立法院財政委員會今（14）日審查「所得稅法」修正草案，朝野立委提案調高長期照顧特別扣除額，經朝野協商後，初審通過將長照扣除額由每人每年12萬元提高至18萬元，並自今（2025）年1月1日起實施，明年5月報稅適用。根據財政部估算，1年稅收損失超過10億元。根據現行「所得稅法」第17條規定，納稅義務人、配偶或受扶養親屬符合中央衛生福利主管機關公告須長期照顧的身心失能者，長照特別扣除每人每年12萬元。不過，朝野立委認為，台灣已步入超高齡社會，長照需求提高，希望提高長照扣除額，以照顧弱勢家庭，因此，多位立委提案將長照特別扣除額由現行12萬調高至18萬元、20萬元，甚至36萬元。民眾黨立委黃珊珊就指出，國人長照壓力日益沈重，少子化及超高齡社會已是國安問題，加上長照2.0採稅收不穩定制，房地合一稅及菸酒捐，稅源不穩定，政府預算總有一天入不敷出，根據調查逾5成家庭長照額外支出超過2萬元，7.63%照顧花費超過4萬元 ，長遠規劃希望能建立長照社會保險制，目前希望先提高長照特別扣除額至20萬，稅損約只有35億元，但對長照家庭是救命錢。國民黨立委林思銘就指出，台灣進入超高齡社會，每5人中有1位長者，一般家庭老人、失能照顧，經濟壓力越來越大，長照特別扣除額對民眾最直接，可減少國人長照負擔。民進黨立委郭國文、吳秉叡及國民黨立委賴士葆則提案修法，將長照特別扣除額提高至18萬元，吳秉叡表示，希望減輕家庭長照負擔，尤其是弱勢家庭更需要幫助。財政部長莊翠雲也坦言，國內面臨少子化、高齡化的人口結構變動，家庭照顧確實相當辛苦，多數立委提高長照扣除額提高到18萬元，希望就以18萬元為主。財政部賦稅署長宋秀玲則估算，長照扣除額若提高到18萬元，以現行條件估算，1年稅收損失約10億元，但因條件放寬，稅損不止10億元。在經過財委會討論後，今日最後初審通過長照扣除額由12萬元提高至18萬元，並自今年1月1日起實施，明年5月報稅適用。另外，也有立委提案要求增列健檢扣除額，財政部承諾3個月內提出評估報告。