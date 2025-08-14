我是廣告 請繼續往下閱讀

中華隊在2025年成都世界運動會再傳捷報！台灣滑輪溜冰好手郭立陽今（14）日在男子200公尺追逐賽決賽中，繳出17.305秒的佳績，勇奪銀牌，為我國競速滑輪項目在本屆世運會率先開張獎牌。這面銀牌也讓中華代表團本屆的獎牌數累積來到1金2銀4銅。郭立陽在滑輪溜冰項目上實力斐然，他在上屆世運會初登場就收穫500公尺場地賽銅牌、100公尺公路賽銀牌，戰績相當突出。本屆賽事，他回到熟悉的場地賽，目標明確，鎖定200公尺追逐賽獎牌。他在資格賽中就繳出17.440秒，排名所有選手第2，以強勢姿態晉級決賽。來到決賽，郭立陽全力衝刺，最終飆出17.305秒，僅以0.141秒之差不敵西班牙好手古茲曼（Jhoan Sebastian Guzman Bitar），順利為中華隊摘下銀牌。哥倫比亞塔斯孔（Jhon Edward Tascon Holguin）則以17.581秒拿下銅牌。郭立陽的這面銀牌不僅為中華滑輪溜冰項目在本屆世運率先開胡，個人兩屆累計2銀1銅，稍晚他還要出戰競速溜冰男子500+D公尺爭先賽，有望再添獎牌。上屆世運會，我國滑輪溜冰代表隊摘下2銀3銅，是代表團最大的獎牌庫。當時陳映竹一人就進帳了3面獎牌。但近年陳映竹已轉戰冬季競速滑冰，本屆賽事僅剩下郭立陽再度披上中華隊戰袍。郭立陽的這面銀牌，也象徵他成功承接了滑輪溜冰的獎牌庫重任。