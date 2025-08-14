我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國邊境於8月12日再度爆發偷渡案，折射出柬埔寨與周邊地區的就業困境與跨境犯罪現實。泰國尖竹汶府海軍特遣部隊晚間8點在Pong Nam Ron區Ban Khlong Bon突擊檢查一處民宅，逮捕49歲泰國男子Somnuek Phadlek，並查獲他帶領非法入境的46名柬埔寨人，包括16名男性、10名女性與21名兒童。這些人坦言，在柬國既無工作、又缺錢，才冒險花錢聘請人蛇偷渡入境泰國。Somnuek已被依協助非法入境罪移送偵辦，柬埔寨人將遣返。同晚約9點半，沙繳府陸軍Burapha特遣隊在阿蘭雅拍天縣逮獲一名柬埔寨人蛇及6名緬甸籍勞工（5男1女）。這些緬甸人表示，原本被承諾能在柬埔寨建築工地工作，卻遲遲沒有開工，因而花費約300萬緬幣（約新台幣4.23萬元）聘人蛇，企圖經泰國返鄉。泰國官員指出，近期已有多起緬甸人被誘騙到柬埔寨邊境詐騙園區與賭場工作的案例，因此加強邊境監控。就在前一天，另有9名柬埔寨人偷渡至沙繳府時被捕，同樣是因家鄉缺乏工作機會而鋌而走險。而背後的結構性因素更令人不安：柬埔寨境內廣泛存在所謂「詐騙園區」（scam centers），主要集中在西哈努克港、金邊及巴薩特（Bavet）等地，據聯合國2024年報告估計，這類園區涉及網路詐騙、人蛇販運、強迫勞動、酷刑甚至兒童剝削，每年所產值可能高達125到190億美元（約新台幣3750至5700億元），佔柬埔寨GDP的很大一部分。為應對問題，泰國與中國已成立聯合調度中心，鎖定緬甸與柬埔寨邊境的詐騙與網絡犯罪，並考慮在部分邊境地區興建隔離牆。今年7月，柬泰邊境爆發武裝衝突，導致逾10萬人流離失所，進一步加劇跨境人口流動與偷渡壓力。從貧困、失業到詐騙與人口販運，整個區域的勞動與安全問題已構成環環相扣的惡性循環。