我是廣告 請繼續往下閱讀

中市神岡區神洲里長年沒有專屬的活動中心，里民舉辦集會、餐會或藝文活動，總得四處「借場地」，不方便又受限制。經過立委楊瓊瓔積極奔走，交通部高公局同意提供國道4號高架橋下318坪土地，由市府投入1,398萬元興建「神洲里市民活動中心」，工程已完成八成多，預計10月24日完工，年底正式啟用，讓社區居民盼望已久的夢想成真。今（14）日上午，楊瓊瓔與市議員羅永珍邀集民政局、高公局中區養護工程分局、神岡區公所及社區代表舉辦進度說明會，近百位里民搶先參觀施工現場，笑容滿溢。民政局指出，新活動中心面積1,053平方公尺，地上1層、樓地板面積約90坪，規劃多功能活動空間、舞台、辦公室、茶水間及儲藏室，並設有符合長者、身障及親子需求的廁所與停車位，盡可能照顧每位居民的便利。里長陳大燿表示，活動中心啟用後將舉辦長青俱樂部、才藝班、親子活動等，並與鄰近兒童遊具及運動設施連結，打造「一站式」休閒與學習空間，這是神洲里居民共同的家，也是大家心裡的驕傲。羅永珍指出，神洲里過去長年缺乏自己的活動中心，借場地不便限制多，如今選址交通便利、規劃完善，將大幅提升居民生活品質，看著大家臉上笑容，就是最大的成就感。楊瓊瓔也說，活動中心不只是聚會或上課的地方，更是凝聚社區向心力的重要場域。她感謝高公局及市府各單位全力協助，讓神洲里居民多年期盼的活動中心順利落成，年底就能真正「入住」自己的家。