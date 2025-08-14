我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣解除楊柳颱風相關警報，但隨著楊柳持續朝中國方向移動，與楊柳相關的強雷雨帶也影響了香港地區，香港天文台今（14日）上午5點22分發出黃色暴雨警告信號，接著又陸續於上午6時35分、7時50分分別改發紅色暴雨和黑色暴雨警告。雖然到上午11點10分時已改回紅色警報，但當局提醒，雨勢暫時還是會很大。綜合港媒報導，楊柳14日清晨接近珠江口一帶，在香港東北面約300公里處掠過，外圍雨帶影響廣東東部沿岸，香港也受到狂風驟雨及雷暴影響，港島南區、中西區相繼出現大暴雨及淹水災情，每小時雨量超過100毫米。香港天文台警告，大雨可能引致山洪暴發，呼籲市民應遠離河道，駕駛車輛者，則應注意道路淹水及交通堵塞等現象；同時也因為猛烈陣風持續吹襲，提醒身處室外的市民，立即到安全處躲避。網路上流傳的畫面顯示，香港多地淹水，車輛猶如「陸上行舟」，還有地方因排水孔疑似淤塞，未能及時排水，引發大量積水倒灌，出現「小噴泉」。當地非營利機構「浪浪協進會」位於屯門的收容場地，也因為暴雨被淹，雖然月初的黑色暴雨警告期間就已經淹過2次，但負責人聲稱，這次要比之前還嚴重，不過幸好還有位置可以讓狗狗避雨，場內約160隻狗狗都安然無恙。