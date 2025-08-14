Netflix秋季強檔華語原創影集《回魂計》以一起詐騙綁架案為背景，
探討兩位母親如何將遭判死刑身亡的詐騙首腦復活， 踏上仇恨與救贖的暗黑人性考驗。除了主演舒淇、李心潔之外，賈靜雯和鍾欣凌的角色也令人期待，尤其鍾欣凌此次飾演宗教領袖張悅心，也是詐騙首腦傅孟柏的母親，散發出一種讓人不寒而慄的氣息。
鍾欣凌新角色不寒而慄！看暗黑電影入戲
近期作品不斷的鍾欣凌本次飾演一位溫和卻令人不寒而慄的宗教領袖張悅心，
同時也是詐騙首腦張士凱（傅孟柏 飾）的母親，領導著宗教組織「三清太極會」， 在信徒眼中是德高望重的「大善人」，然而面對兒子的罪行， 她卻選擇冷處理甚至否認責任，她對信仰與利益的操控、 對人性的冷漠，與汪慧君、趙靜、 黃宜臻等受害者母親形成強烈對比。
鍾欣凌逗趣形容張母是一位很壞、非常壞、超級壞的角色，她表示：「為了準備這個角色，
那陣子我開始看很多比較暗黑的電影，跟我過去喜歡看的那種甜甜、 快樂的電影都不一樣，也開始觀察自己生氣的時候， 臉部的肌肉會長什麼樣子，來揣摩張悅心帶給人的感受。」 鍾欣凌將這種看似慈愛、實則算計的媽媽演得入木三分， 讓人每次看到她的微笑都覺得毛骨悚然。
舒淇、李心潔聯手復仇 賈靜雯走出自己的路
劇中，舒淇的女兒經歷詐騙案，重傷成為植物人，她毅然決然替女兒報仇，這也是舒淇第一次演女兒這麼大的媽媽，她表示，一開始真的很難拿捏，花了很多時間切入角色。
李心潔這次飾演同為受害者家屬的趙靜，是一位外表冷靜、
內心壓抑的單親媽媽， 她的女兒在詐騙案件中慘遭虐待致死， 是3位受害女孩中唯一沒有生還的人，為了替女兒復仇與舒淇結盟，李心潔透過內斂的演技，將這位母親的壓抑與崩潰詮釋得層層堆疊， 令人揪心。
賈靜雯飾演的黃宜臻，是最冷靜、理性的一位母親，也是劇中唯一一位倖存女孩的媽媽，身為律師的她，
在事件發生後代表受害者家屬爭取司法正義， 女兒雖然倖存卻留下心靈創傷，雖然外表看起來堅強理智， 但她心裡的掙扎其實一點也不少。
賈靜雯與舒淇 、李心潔同樣身為母親，但在行動上卻選擇另一條路，賈靜雯坦言：「
我覺得這一次是一個我比較難接受的媽媽角色， 可以說是有一點反角的，所以要克服自己心裡面跟眼神上的變化， 在看劇本時就會知道這個媽媽有她背後的故事與難言之隱， 所以在拿捏眼神上有先特別揣摩練習了一下。」Netflix原創華語影集《回魂計》將在2025年10月9日於Netflix全球獨家播出。
Netflix《回魂計》 影集資訊
Netflix《回魂計》 影集資訊
- 導演：陳正道、許肇任
- 製作人：楊庭愷、 段夢娜
- 編劇：沈洋、易帥婕、羅曉睿
- 主演：舒淇、李心潔、傅孟柏、鍾欣凌、方郁婷、林廷憶、劉主平、
陳昕葳、鄭人碩、尹浩宇等
- 特別演出：賈靜雯、蘇格拉瓦·卡那諾
- 觀賞連結: www.netflix.com/TheResurrected