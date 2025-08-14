韓籍啦啦隊女神金渡兒素有「仁川女神」美譽，加入中信兄弟Passion Sisters後人氣不斷上升，昨（13）日她在社群貼出一張大尺度藍色蕾絲泳裝照，透視設計讓雪白肌膚若隱若現，火辣曲線全展露，並配文「還想要更多嗎？」瞬間引爆粉絲熱烈回應。
泳裝展現致命魅力 邊荷律忍不住吐槽
照片中，金渡兒甜美臉龐與惹火身材形成強烈對比，既清純又性感，吸引網友直呼：「這樣的臉蛋跟身材，是男人都給過！」還有粉絲笑稱這是：「免費的福利照。」也有人忍不住留言：「這篇太讚」、「這篇不按爆不行」，留言區瞬間湧入大量讚美與心形表情符號。
面對金渡兒的火辣造型，同隊韓籍成員邊荷律忍不住在留言區直喊：「公主，穿上衣服吧！」逗趣互動引發粉絲笑聲，紛紛調侃邊荷律是在「維護隊友形象」，也有人笑稱這是姐妹間的真情流露。
韓籍4金釵聲勢正旺 金渡兒聲勢看漲
中信兄弟啦啦隊近期迎來2位韓籍新血——金渡兒與朴善珠，與原有的邊荷律、李丹妃合組「韓籍4金釵」，不僅美貌驚人，舞台魅力與應援實力同樣不容小覷，金渡兒這波辣照曝光，更讓她的粉絲人數持續攀升，聲勢持續看漲。
金渡兒IG、金渡兒Threads
