▲▼被困在大阪世博會場的遊客只能躺在長椅上睡覺，或是在大屋頂環下的長椅休息。（圖／美聯社／達志影像）

▲被困在大阪世博，遊客只好苦中作樂，跑到攝影鏡頭前圍圈跳舞。（圖／擷取自Expo2025 大阪・関西万博 会場ライブカメラ）

▲大阪地鐵停駛，受困的大阪世博遊客只能苦中作樂。（圖／美聯社／達志影像）

2025大阪關西世博（後簡稱大阪世博）如火如荼舉行中，不過通往大阪世博會場的大阪地鐵中央線卻在13日晚間，因故障、停電，全線一度停駛，導致前往大阪世博的遊客無法返家，不得不在會場內的長椅或是臨時開放的展館過夜，民眾與外國遊客紛紛抱怨現場資訊不足與交通混亂。這起事故造成至少3萬人受到影響，還有36人送醫。綜合讀賣新聞、MBS NEWS、日本放送協會（NHK）等日媒報導，大阪地鐵中央線宇宙廣場站至大阪港站之間路段，在13日晚間9時28分（台灣時間晚間8時28分）因輸電線路故障停電，導致全線一度停駛。地鐵於夢洲站與相鄰的宇宙廣場車站，以及阿波座站至學研奈良登美丘站之間折返運行。截至14日凌晨，都沒辦法給出恢復運行的預估時間。直到今（14）日清晨5時25分，中央線全線才恢復運行。由於大阪地鐵中央線是連接大阪世博會場夢洲的唯一鐵路線路，事故發生之後，夢洲站一度實施入場限制，站內擠滿了無法返家的遊客。為了讓民眾在地鐵恢復之前能夠留在會場內等待，大阪世博特別開放了東側出入口，作為臨時應變措施。東側入口也是距離夢洲站最近的入口。大阪世博也臨時開放了大阪醫療保健館、國家日館、NTT館、電力館及團體休息室等場所，提供民眾休息。大阪醫療保健館一度有超過700名來場者停留，凌晨2點過後共發放了1500瓶水。因為交通受阻，遊客不得不在園區內過夜，甚至躺在長椅上睡覺。也有許多民眾在會場內走動，享受難得的「夜間開園」時光，甚至有民眾找到了線上即時影像的鏡頭，在攝影鏡頭跳舞、揮動手機手電筒或是大比愛心手勢等。不過也有部分民眾抱怨現場廣播與資訊不足，不清楚飲用水與食物的分發位置，也無法得知地鐵運行恢復進度。一名來自大阪府的男性表示，「太熱了，受不了，末班車也沒有了，只能搭到一半然後走路回家。」來自京都府的一對70多歲夫妻表示，「真的很累，來大阪世博雖然很開心，但最後發生這種意料之外的情況，只想快點回家睡覺。」消防單位表示，自大阪地鐵停駛後，接連收到中暑及身體不適的通報，從學齡前兒童到80多歲的男女，共有36人被送往醫院，所幸無重症患者。大阪府知事吉村在14日凌晨12時30分過後，於社群媒體X（舊稱推特）上發文表示，「將比照災害時的方式應對，目前會向留在會場內的民眾分發水與食物等物資。對於造成極大的不便，深表歉意。」今年4月也曾發生，約有4000人因地鐵停駛被迫滯留會場。這次事故再次凸顯了大阪世博交通脆弱與應變不足問題。由於此次事故正值日本盂蘭盆節連假，光是12日當天世博入場人數便高達16萬5000人，13日亦有大量人潮。