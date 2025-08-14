我是廣告 請繼續往下閱讀

先國民黨要求普發現金在今年10月底前發放完畢，修正後將改為特別預算公布後1個月內開始發放，並於7個月內發放完畢。院長卓榮泰過去喊「違法違憲」到「內心天人交戰」，如今政策大轉彎，普發現金且不排富，對此行政院今（14）日說明，政院提出修正案才符合憲政規範，因各行各業受到關稅與天災衝擊，因此不設置門檻，另加碼照顧弱勢。對於普發現金，卓榮泰過去喊「違法違憲」，更親上火線召開記者會，說明若發放現金將舉債千億「內心天人交戰」，如今行政院會通過特別條例修正案，不僅發放萬元外且無排富條款，媒體提問為何有如此轉折。對此行政院發言人李慧芝說，編列預算為行政院，要合法合憲因此行政院提出修正案才能發放，符合憲政規範，至於設定發放門檻聽取各界的看法，而朝野立委都反映民意，加上各行各業受到美國關稅與天災衝擊，產業要更多的協助，社會也要給予支持，因此補不設置門檻，同時為照顧弱勢加碼。此外李慧芝表示，其中編列擴大產業200億，對於稅率較高，或是受關稅影響的劣勢產業給予協助，擴大產業支持。