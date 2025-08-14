我是廣告 請繼續往下閱讀

▲福壽山農場的「蘋果王」樹齡逾50年，結有43種不同品種的蘋果。（圖／翻攝福壽山農場臉書，2025.08.14）

▲福壽山農場「蘋果王」慘遭楊柳颱風襲擊，主幹從根部位置斷裂，（圖／翻攝福壽山農場臉書，2025.08.14）

▲梨山賓館前的蘋果王子樹結實累累。（圖／翻攝參山國家風景區管理處臉書，2025.08.14）

樹齡超過50年的福壽山農場鎮場之寶「蘋果王」遭楊柳颱風突襲，主幹從根部位置斷裂，正當農場宣布「儲君」將於冬季蘋果樹休眠期「新王登基」，鏡頭君卻拍到2名遊梨山賓館的女性遊客，趁在蘋果王子樹下拍照時，偷摘2顆蘋果放進後背包，網友大罵「這兩隻不識字」、「穿了衣服的台灣獼猴」。台中市和平區福壽山農場的「蘋果王」種在海拔2200公尺的場室外，樹齡逾50歲，透過多品種嫁接，結有43種不同品種的蘋果，與一旁的梨王、桃王並稱「3大王」。昨天農場風勢強烈，枝葉繁茂的蘋果王不堪強風吹襲，中午從主幹根部斷裂。農場指出，蘋果王先前因感染病害樹體衰弱，全力治療後恢復盎然生機，這次遭風吹折，農場技術人員評估已無法救治，正式宣告蘋果王走入歷史。福壽山農場今（14）日在臉書粉絲頁宣布「蘋果王駕崩」的消息，表示「蘋果王因多年疾病纏身，農場雖全力救治養護，但也做好儲君備位」、「2023年培育接班的儲君蘋果王太子，將於災後進行環境清理後，原地預計今年冬季新任蘋果王登基」。正當網友們不勝唏噓，等候新樹王安置福地的同時，參山國家風景區管理處也分享數張照片，透露生長在梨山賓館前的蘋果王子，被2名女遊客偷摘，整個過程通通被鏡頭君拍下，讓人非常心碎和生氣。參山國家風景區管理處指出，梨山蘋果王子由工作人員以一年多時間努力，以嫁接方式展示在梨山的30餘種品種，呈現台灣農業改良的技術，不是讓人家免費採摘的，且為了美觀，蘋果王子會定期用藥，不可以食用。網友批評「妳在告示牌前面做這樣的事情，你的家人不會覺得丟臉嗎？」「報警處理啦！人心不足就是貪」、「那是台灣獼猴，剛好穿了衣服」。