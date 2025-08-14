我是廣告 請繼續往下閱讀

▲愛雅結婚3年終於懷孕。（圖／愛雅（張艾亞）Facebook）

愛雅宣布懷孕全文：

2024年跟老公補辦婚宴！點頭嫁原因公開

藝人愛雅（張艾亞）2022年和大7歲的圈外丈夫「萬先生」登記結婚，去年（2024）12月補辦婚禮，過了8個月傳來好消息，她在今（14）日綠色情人節這天宣布懷孕，「明天是媽媽離開我的日子...」結果就懷上女寶寶，全網獻上祝福。🎂 悲喜交加的日子 🎂14號，是老公的生日。15號，卻是媽媽離開我的日子。這些年，我們很少為他的生日大肆慶祝——因為快樂與思念，總在這兩天交錯。生命的美，往往藏在不期而遇裡。今年，我們選擇在這一天，和大家分享一份“我們的喜悅。37歲的我，有成群的乾女兒、乾兒子，卻從沒認真想過：「我會不會是個稱職的媽媽？」隨著肩上的包袱越來越重，我甚至懷疑自己，是否還有機會成為母親。直到她，毫無預警地闖進我的生命——我懷孕了。不能小酌、不能熬夜，這個不行、那個不行……原本的生活節奏被打亂，情緒時而高昂、時而低落，一開始，我很不適應，甚至困惑：「怎麼會這樣？」但慢慢地，我發現自己每天的每一個選擇，都願意被改變——只因希望她好。生命的循環，有一種神奇的力量——讓你在一夕之間，因為另一個新生命，變得更加勇敢、更加細膩的全心全意。愛雅2024年在台北萬豪酒店席開29桌，耗資約500萬元舉辦夢幻婚禮，現場布滿粉白氣球與絲帶十分浪漫；在演藝圈擁有好人緣的愛雅，賓客名單也是黃金等級，徐乃麟擔任證婚人，吳宗憲、曾國城老婆、李易、六月、于美人、沈玉琳及Lulu黃路梓茵通通到場，星光熠熠。愛雅也曾分享選擇嫁給老公的原因，是因為「對我來說公主一直都不是被王子捧在手心上，而是跟王子一起成長。他認為我要有自己的事業，然後可以相輔相成。」而其老公也提出3點關鍵敢把愛雅娶回家，「堅毅的性格、很有自己的想法及非常孝順」，甜蜜直喊：「這樣的人一定找不到了，所以我一定是想盡辦法把她娶回。」