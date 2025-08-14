我是廣告 請繼續往下閱讀

▲逢甲夜市增設了全新的行人倒數計時顯示器，會貼心提醒「注意轉彎車」、「秒數不夠，下次再過」等新資訊。（圖／台中市交通局）

▲開車、搭車到逢甲夜市的遊客，通常都需要在商圈外圍下車，還要橫跨車流量很大的福星路，才能開始好好逛夜市。（圖／台中市交通局）

▲全新的行人倒數計時顯示器資訊更加明顯。（圖／台中市交通局）

台中逢甲商圈交通動線持續進步！遊客逛夜市更安心

▲逢甲商圈福星路上，在2024年就有開始劃設綠色人行道，且還讓「機車」保護行人。（圖／取自Cheap臉書）

位於台中的逢甲夜市做出細膩改變！台灣夜市文化盛行，中部縣市最具代表性夜市，台中的逢甲夜市商圈莫屬，由於人潮太多，也讓遊客在過馬路險象環生。對此，台中市交通局近期宣布「」，讓遊客逛街更安全、動線更順暢。台中市政府交通局近期宣布，已經在逢甲商圈人潮密集路口，包含文華路與福星路、福星路與逢甲路等重點路口，導入「行人專用號誌時相」，實施時間為每天晚上6時至12時，穿越馬路時「小綠人」還會貼心提醒「注意轉彎車」、「秒數不夠，下次再過」，讓遊客與市民在逢甲商圈逛街更安心。台中交通局補充，「小綠人」的行人倒數計時顯示器，特別在號誌上方空間以溫馨叮嚀「秒數不夠，下次再過」、「停等紅燈離三步」、「注意轉彎車」、「遵守號誌不闖紅燈」等貼心提醒，民眾過馬路時不要低頭滑看手機，能注意小綠人顯示的通行秒數，專心在綠燈專用時段過馬路，商圈業者也正面回饋，感受到交通局的優化措施，提升商圈的友善行人形象，，增設「行人專用號誌時相」獲得當地商家與用路人好評。消息曝光後，不少台中市民也紛紛回應「西屯逢甲商圈真的是要帶頭示範，還有進步空間」、「行人紅綠燈我覺得很棒，不會有汽車左轉右轉又要等行人問題」；但也有人提出建議，「逢甲路以南的福星路，也該劃設標線人行道」、「晚上逢甲商圈違停問題還是很嚴重」。事實上，逢甲夜市商圈在2024年吸引約800萬遊客人潮，更有許多外國遊客特地到訪，因此當地的人行道、交通動線一直以來都是頗受關注的議題。而逢甲夜市其實是圍繞著逢甲大學的一個巨大商圈，攤位最多的地方則是文華路。但如果是開車、搭車到逢甲夜市的遊客，通常都需要在商圈外圍下車，還要橫跨車流量頗大的福星路，才能開始好好逛夜市，但大量的人車交雜，也讓逢甲夜市的交通一直為人詬病。不過從去年4月開始，逢甲夜市在福星路設置了綠色人行道，同時還在外側畫設斜線機車格，讓「機車保護行人」，將機車當護欄，避免汽機車停上人行道。到了近期再度增設全新的「行人專用號誌時相」，讓遊客動線更加順暢，夜市逛得更安心。