▲卓榮泰表示上午在院會還相約下午碰面，雙方沒有吵架這回事，盧秀燕則是微笑以對。（圖／台中市政府提供，2025.08.14）

台中市長盧秀燕今北上出席行政院會，傳出與院長卓榮泰爆口角，卓還下重話「現在是討論事情、解決問題，不是來創造聲量的」。兩人中午連袂出席台中機械業座談會，卓榮泰盛讚盧秀燕市政表現突出，上午她針對地方財政遭受困難提出說明，與中央的精神是一致的。對於傳出爭執，他強調「沒有這件事情」；盧秀燕事後簡單表示，替人民講話，替地方講話、替產業講話，是身為地方首長的職責。行政院今（14）日院會討論通過今年度中央政府總預算追加預算案、《韌性特別條例》修正草案，盧秀燕等直轄市首長代表與會。據事後轉述，卓榮泰跟盧秀燕在會中爆發口角，卓榮泰兩度提醒、下重話制止盧秀燕，指「現在是討論事情、解決問題，不是來創造聲量的」。下午卓榮泰到台中慶鴻機電出席工具機業者交流座談會，盧秀燕提前15分鐘到場，台中市藍綠立委幾乎全員出席，卓榮泰進門前上階梯突然踉蹌一下，盧秀燕和身邊的人即時扶了他一把。媒體追問「為什麼和市長吵架？」卓榮泰表示上任一年多來到台中19次，每次都由台中市政府、立委、議員給予協助，看到市政府服務市民的高效率，印象最深刻的是7月15日城鎮韌性演習，市府表現非常好，也獲得總統的高度肯定。卓榮泰說，今早行政院會討論追加預算，盧秀燕針對地方財政受到的困難也提出說明，希望得到協助，和中央今天提出追加預算案的內容、精神是一致的，最後他還和盧秀燕相約，今天下午在台中見面。他說，行政院會就是一個公開討論各種意見的地方，所有地方縣市的首長的意見，中央都非常非常重視，「所以沒有這件事情」。