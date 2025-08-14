來自新加坡、以「辣椒螃蟹」著稱的「珍寶海鮮」將於8月31日結束營業，全台最後一間門市熄燈，等於宣告珍寶海鮮正式退出台灣。從2017年底來台，歷經約8年時間，如今黯然告別台灣，美食作家陳靜宜點出兩大原因，像是沒有移植新加坡珍寶海鮮特有的用餐氛圍與體驗；另外，珍寶海鮮對於台灣人來說，也一直不是「想吃到新加坡辣椒蟹、胡椒蟹」時的第一首選，恐也是原因之一。
自1987年於新加坡創立的「珍寶海鮮」，在當地是具代表性的海鮮餐廳品牌。過去還曾獲新加坡旅遊局推薦為10大海鮮餐廳之首，分店版圖曾遍及新加坡、中國、台灣、越南等地，多達16家門市。品牌主打新加坡辣椒螃蟹、胡椒蟹等菜色，另還有麥片蝦、娘惹炸尼羅紅等招牌菜。
珍寶海鮮2017年底進軍台灣，開設台北信義店；2018年於台中展店，但該店已於2021年熄燈，目前只剩台北一間門市，沒想到也將於8月31日結束營業。
多數台灣人對於珍寶海鮮印象：價格不便宜
此次全台最後一家店也熄燈，等於珍寶海鮮將完全退出台灣市場，主要原因業者並未透露，但是不少網友都提到，價格偏高是一大因素，《NOWNEWS》記者也吃過一次，同樣有「吃下來不便宜」之印象，以招牌菜辣椒蟹或胡椒蟹來說，可選擇搭配的蟹種，拿最多人喜愛的沙公（每100克售價288元）來計算，點一隻大約1公斤以上的大概就是要價3000多元起跳。
美食作家推測失利原因一：台灣店開在百貨賣場內，無法展現當地特有氛圍
對於星馬國家與美食也相當有研究的美食作家陳靜宜則提到，現代人吃飯講求「沉浸式體驗」，而珍寶海鮮在新加坡有一大特點，就是多個分店都位在碼頭或是河畔，台灣店卻是設在百貨賣場內，無法完全展現當地分店的特殊氣氛。陳靜宜指出，假如業者當初選擇把店開在大稻埕碼頭旁，那就算是比較成功移植「珍寶海鮮」其獨有的美食文化。
美食作家推測失利原因二：品牌印象無法深植台灣人腦海
陳靜宜也提到，珍寶海鮮來台多年，品牌印象卻無法深植入台灣人腦海中，「不管在台灣或國外，我們想到台灣名產『小籠包」，立刻第一連結想到『鼎泰豐』，但是台灣人想要吃新加坡的辣椒蟹、胡椒蟹，大多不會以『珍寶海鮮』為首選。」當然更遑論當台灣人想吃螃蟹時，會選擇如此重口味的新加坡式料理手法的人實在是少數。
不論原因為何，「珍寶海鮮」來台近8年，依舊有培養了不少喜愛新加坡菜的老顧客，如今業者宣告8月31日將結束營業，想吃該店招牌辣椒蟹的民眾要把握時間，否則之後只能飛新加坡才吃得到了。
資料來源：珍寶海鮮官網（新加坡）、珍寶海鮮台灣臉書粉專
我是廣告 請繼續往下閱讀
多數台灣人對於珍寶海鮮印象：價格不便宜
此次全台最後一家店也熄燈，等於珍寶海鮮將完全退出台灣市場，主要原因業者並未透露，但是不少網友都提到，價格偏高是一大因素，《NOWNEWS》記者也吃過一次，同樣有「吃下來不便宜」之印象，以招牌菜辣椒蟹或胡椒蟹來說，可選擇搭配的蟹種，拿最多人喜愛的沙公（每100克售價288元）來計算，點一隻大約1公斤以上的大概就是要價3000多元起跳。
美食作家推測失利原因一：台灣店開在百貨賣場內，無法展現當地特有氛圍
對於星馬國家與美食也相當有研究的美食作家陳靜宜則提到，現代人吃飯講求「沉浸式體驗」，而珍寶海鮮在新加坡有一大特點，就是多個分店都位在碼頭或是河畔，台灣店卻是設在百貨賣場內，無法完全展現當地分店的特殊氣氛。陳靜宜指出，假如業者當初選擇把店開在大稻埕碼頭旁，那就算是比較成功移植「珍寶海鮮」其獨有的美食文化。
美食作家推測失利原因二：品牌印象無法深植台灣人腦海
陳靜宜也提到，珍寶海鮮來台多年，品牌印象卻無法深植入台灣人腦海中，「不管在台灣或國外，我們想到台灣名產『小籠包」，立刻第一連結想到『鼎泰豐』，但是台灣人想要吃新加坡的辣椒蟹、胡椒蟹，大多不會以『珍寶海鮮』為首選。」當然更遑論當台灣人想吃螃蟹時，會選擇如此重口味的新加坡式料理手法的人實在是少數。
不論原因為何，「珍寶海鮮」來台近8年，依舊有培養了不少喜愛新加坡菜的老顧客，如今業者宣告8月31日將結束營業，想吃該店招牌辣椒蟹的民眾要把握時間，否則之後只能飛新加坡才吃得到了。
資料來源：珍寶海鮮官網（新加坡）、珍寶海鮮台灣臉書粉專