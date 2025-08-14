我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市長盧秀燕日前勘災時底妝服貼不掉妝，被民進黨立委王義川等人在媒體人李正皓的政論節目中嘲諷，慘被炎上。同屬「正國會」的外交部長林佳龍今（14）日表示，王義川遭到誤解，但表現很成熟。一番話讓資深媒體人黃揚明狠酸，「有派系，好安心」。針對王義川粉底液事件，林佳龍回應表示，王義川在這件事情的表現雖然受到誤解，但是很成熟，這樣的一個方式讓這件事可以在黨內獲得一些討論跟釐清。媒體追問王義川沒道歉，成熟在哪一塊？林佳龍認為，有些事實大家自己去還原，自己去理解他的內容，就會有好的了解。對此，黃揚明今日在臉書分享相關報導並表示，「有派系，好安心」，網友們也紛紛留言表示，「想不到形容詞也不能亂編啊！還不如說阿川起乩亂講話，請大家原諒他」、「過熟，要爛掉了」、「聽君一席話如聽一席話幹話」、「所以是我們不成熟，沒有好好了解，我們錯怪川哥了」、「川瘤不息」。