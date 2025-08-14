55歲《台灣霹靂火》演員秦楊今（14）日傳出右眼失明，被診斷為俗稱「黑矇症」的「視網膜神經血管嚴重堵塞」；品心診所神經內科醫師林邵臻指出，「黑矇症」會讓視力出現陰影或模糊，甚至是完全失明，但不會引起疼痛，主要原因是「視網膜血流受阻」，若是範圍變大，可能會伴隨其它神經損傷的症狀，例如腦中風。
黑矇症是什麼？
林邵臻說明，「黑矇症」是視網膜血流中斷，導致單眼或雙眼「暫時性、無痛性」的視力喪失；「衛福部桃園醫院」衛教也補充，很多「黑矇症」案例發作前沒有任何的預兆，可能在用餐、開車、行走時短暫發作，每次發作的時間約30秒左右，隨後視覺完全恢復，但是在一週間有數次類似的症狀。
黑矇症有什麼症狀？怎麼確定罹患？
林邵臻提及，「黑矇症」症狀包括部分視力出現陰影或模糊，或完全失明，但不會引起疼痛；就像「有窗簾從眼睛的頂部向下落到底部，或是有人在眼睛上從一側向另一側拉上窗簾的感覺」。
林邵臻表示，「黑矇症」主要是「視網膜血流受阻」導致，所以找出阻塞原因是重點，臨床上有幾個可能，包括「血管內出現無法溶解的血塊」、「本來黏在血管壁上斑塊的脫離，掉到血管內」、「視神經發炎」、「鉅細胞動脈炎」、「多發性硬化症」、「創傷性腦損傷」等。
黑矇症有什麼風險？
⚠️視力喪失
⚠️腦部中風，若是範圍變大，可能會伴隨其他神經損傷的症狀
⚠️心臟相關疾病，如果是心臟出現的血栓，可能導致血管栓塞，心臟本身也可能會有栓塞的風險
林邵臻強調，黑矇症多數症狀是暫時性的，因此很多民眾會選擇忽略檢查、就醫的重要性，但若放任「暫時性黑朦」不管，後果會相當嚴重，因此當有類似症狀，務必先到眼科確定是否為眼科問題，「如果眼科沒事，也要到神經內科排除腦中風的風險」
