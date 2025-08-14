我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德今（14）日接見「布魯金斯研究院」學者專家訪問團時表示，面對中國持續對台灣加大威脅與壓迫，政府會積極強化國防力量、建構經濟安全，持續與美國等理念相近國家攜手，全力捍衛台灣民主，共同守護印太地區的和平與穩定；他提到，無論是正在進行中的對等關稅談判，或是對美台都有利的「避免雙重課稅協定」，希望在雙方共同努力下儘快達成共識，深化兩國在各領域的合作，共同促進台美未來的進步與繁榮。賴清德致詞時表示，「布魯金斯研究院」成立超過百年，是美國歷史最悠久、影響力最深遠的智庫之一，提出的分析與建言向來深受各國重視，而台灣非常珍惜與大家的情誼，希望此行透過與台灣各界人士交流，增進對台灣的了解。賴清德提到，現在的台灣已是世界的台灣，不僅是「全球民主價值鏈」、「印太第一島鏈」的樞紐，也是「全球非紅供應鏈」不可或缺的重要關鍵。他說，台灣能有今天的發展與成就，除了人民珍惜民主、勤奮打拚，也要特別感謝美國政府、國會及智庫友人，長期以來對台灣展現跨黨派的強勁支持。賴清德強調，面對中國持續透過軍事、經濟、灰色地帶侵擾、統戰滲透、媒體戰、心理戰等手段，加大對台灣的威脅與壓迫，除積極落實「和平四大支柱行動方案」之外，也會強化國防力量、建構經濟安全，與美國等理念相近國家攜手，並在今年3月提出17項因應策略，全力捍衛台灣民主，守護印太地區的和平與穩定。賴清德提到，面對國際經貿秩序的變動與重組，台灣將在既有的良好基礎上，持續深化台美經貿關係，創造雙贏。他說，無論是正在進行中的對等關稅談判，或是對美台都有利的「避免雙重課稅協定」，希望在雙方共同努力下儘快達成共識，深化兩國在各領域的合作，共同促進台美未來的進步與繁榮。賴清德說，相信只要彼此堅守共同價值、持續緊密合作，台美通往互利雙贏的道路就會越來越寬廣、越走越順暢。布魯金斯研究院桑頓中國研究中心何瑞恩主任致詞時表示，此次訪問是一趟學習之旅，希望能更深入了解台灣相關議題，也展現「布魯金斯研究院」長期致力於深化與台灣相關的政策議題及公眾認識。何瑞恩說，多年來「布魯金斯研究院」都會組團訪台，期待未來無論情勢起伏、局勢變化，都能持續來訪也期待後續的交流。