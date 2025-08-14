我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院會今（14）日通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」修正案，拍板將普發現金且無排富條款。對此民進黨立委郭國為表示，人民在乎普發現金，謝謝行政院聽取黨團意見，加碼對弱勢補助，也希望能減緩災民的負擔，而這次普發沒有排富，自己將會以身作則，除了捐出1個月的薪水外，也會將這1萬元捐給災區，希望有能力的人可以多給災區支援。對於行政院通過攸關普發現金的特別條例，郭國文表示，人民在乎普發現金，謝謝行政院聽取黨團意見，加碼對弱勢補助，也希望能減緩災民的負擔，普發現金當然是人民在乎的議題，但身為立委必須想得更透徹，到底發放是否合憲？除了普發之外，更應該擴大對弱勢的照顧，這正是上週黨團大會中，大家提出的觀點。郭國文說，今天看到行政院提出修正案，由於關乎超過2300億的預算，不可以由立法院提出，這次的修正案，就是要讓普發現金合法合憲，更重要的是，加碼編列40億的預算，對於中低收入戶等經濟弱勢族群，給予更多的照顧。最後郭國文說，這次普發沒有排富條款，自己將會以身作則，除了捐出1個月的薪水，也會將這1萬元捐給災區，希望有能力的人可以多給災區支援。