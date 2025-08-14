我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鍾嫌徘徊於南港家樂福前。（圖／警方提供）





▲嫌犯離去行徑影像。（圖／警方提供）

台北市南港區家樂福日前上演離奇竊案！一名64歲鍾姓無業男子，見民眾將兩大袋含牛肉、土雞肉與便當的食物暫放在賣場門口，竟伸手抱走，還一邊走一邊大快朵頤，彷彿整個台北都是他的後花園夜市。最後鍾嫌竟一路徒步走了8.4公里、逾2小時，才從北車搭捷運返回土城住處。這趟「自助夜市之旅」被沿途監視器拍得一清二楚，警方鍥而不捨追查近2個月，終於鎖定嫌犯身份，將其查緝到案。事件發生在今年（2025）5月初，一名民眾外出採買後，將結帳完的兩袋食物放在賣場門外雨傘架旁，再度進入賣場購物。不料，等到結帳出來時，卻發現食物不翼而飛，氣得立刻報警。南港警方獲報後調閱監視器，發現一名年約六旬的男子在案發地點徘徊，四下張望後迅速將兩袋食物抱走離開。相較於氣急敗壞的物主，鍾嫌竊物後卻並未急著離去，而是閒庭信步地邊走邊吃，從南港家樂福吃到台北車站，逃逸之餘也不影響他享用美食。終於，抵達北車的鍾嫌心滿意足地結束這趟「免費的夜市之旅」，搭乘捷運返回土城住處。警方鎖定鍾嫌衣著與外型，沿路比對監視器畫面，耗時將近2個月，終於透過其在北車刷卡的悠遊卡資料，查出他是有竊盜前科、住在土城的64歲無業男子鍾姓男子。面對警方詢問，鍾嫌辯稱自己「不知道食物是有人的」，更說袋內東西早已吃光。警方訊後依竊盜罪將他函送士林地檢署偵辦。南港分局提醒，民眾外出購物時，貴重物品與私人財物務必隨身攜帶，避免隨意放置於無人看管處，以防遭竊。同時呼籲大眾勿因一時貪念觸法，警方將持續加強查緝不法行為，維護轄區治安。