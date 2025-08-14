我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨不分區立委訂立2年條款，不分區排名第15的中配李貞秀可望遞補，內政部要求選上公職的中配必須按照《國際法》放棄中華人民共和國國籍，引發民眾黨不滿。內政部長劉世芳日前在立院受訪表示，站在中華民國政府的立場上，「我們承認中華人民共和國」，引發藍白痛批違憲，要求劉世芳下台。對此，陸委會副主委梁文傑今（14）日回應表示，《國籍法》是禁止中華民國以外的國籍，不管是國家與政權，與承不承認是兩回事。陸委會今日下午舉行例行記者會，媒體詢問劉世芳講承認中華人民共和國，挨批違憲一事，梁文傑表示，民選公職人員禁止雙重國籍，這是《國際法》20條明確規定，也是所有中華民國國民都必須遵守的法律義務，所謂的外國籍就是指中華民國以外的國籍，不管這個是一個國家也好，是一個政權也好，還是一個組織也好，你只要擁有他的國籍，那就是就是所謂的外國籍，跟承不承認中華人民共和國，這是兩回事。另外，媒體問如果在中國大陸的台灣公民申請取消中國國籍成功，是否能任公職，梁文傑表示，是假設性的問題，不排除有這個可能性，因為根據中國的國籍法有幾個條件可以以申請退出中國國籍，一個是外國人的近親屬，一個是定居在外國的，第3個是有其他正當理由，有其他正當理由就有可能比較寬泛的解釋，所以如果一位原籍中國大陸的台灣公民，他去向對岸做申請，不能排除他真的可以申請的到，他如果真的可以申請的到放棄國際的證明，依《國際法》的第20條，就可以免除被撤銷資格的問題。