國民黨主席將於10月改選，近日傳出，呼聲最高的台中市長盧秀燕決定不選了，前中廣董事長趙少康則點名，台北市長蔣萬安、前台北市長郝龍斌、前立委鄭麗文是可能選項。對此，蔣萬安稍早受訪時明確表態，自己唯一的目標就是努力做好市政，「我目前完全沒有考慮參選黨主席」。蔣萬安今天下午出席2025智慧城市卓越貢獻獎，針對趙少康點名參選國民黨主席，他被媒體堵訪時表示，自己唯一的目標，就是努力把市政做好，爭取市民支持，為台北市創造更大的福祉，「我目前完全沒有考慮參選黨主席」。另外，盧秀燕今天臨時親自出席行政院會，呼籲中央恢復地方一般性補助款，不過行政院長卓榮泰回應，中央不是魔術師，強調院會討論不是為了創造聲量。蔣萬安也替盧聲援，盧秀燕為老百姓、弱勢民眾爭取被中央違法刪除的權益，這本就是地方首長應該做的事。蔣萬安呼籲，行政院應該要面對民意，不要只想著快樂在一起。暗諷經濟部長郭智輝今被台北市議員侯漢廷爆料在關稅公布當晚，受邀前往福容飯店名為「當我們快樂在一起」餐敘。