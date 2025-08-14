我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國憲法法院將於8月29日下午3時針對總理貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）的去職案做出裁決。這起案件源於她與前柬埔寨總理洪森的通話風波，引發外界對其適任性的質疑。憲法法院週三宣布，將於8月21日聽取貝東丹及國家安全委員會的證詞，27日進行結辯。法官將於29日上午9時30分召開會議討論並投票，下午3時正式宣布裁決結果。自7月1日法院受理參議員團體提出的倫理申訴後，貝東丹已被暫停總理職務。爭議源於洪森洩露的一段通話錄音，貝東丹在通話中稱呼這位柬埔寨強人為「叔叔」，並對一名高級軍事指揮官發表貶損言論。貝東丹事後為此道歉，但堅稱她使用的是談判策略，希望為邊界爭端尋求和平解決方案。然而，洩露的通話內容引發民眾憤怒，反政府集會要求貝東丹辭職，但她的支持者表示她無意下台。值得注意的是，貝東丹案的裁決時間正好夾在她父親塔克辛（Thaksin Shinawatra）兩起法院判決之間。8月22日，刑事法院將就塔克辛2015年接受南韓報紙訪問時的言論所涉及的冒犯君主罪案做出裁決。更引人關注的是，9月9日最高法院將針對塔克辛備受爭議的「醫院服刑」案做出判決。76歲的塔克辛去年8月返回泰國後被判8年有期徒刑，後經王室特赦減為1年。但他從未在監獄過夜，而是在警察總醫院「服刑」6個月後獲得假釋。如果法院認定塔克辛的刑期執行不當，可能下令將他送回監獄服刑。這起案件不僅關係到塔克辛個人命運，也將影響整個欽那瓦家族在泰國政壇的地位。這一系列法院裁決將在短短3週內密集登場，勢必對泰國政局產生重大影響。貝東丹能否保住總理職位，以及塔克辛是否需要重新入獄，都將成為泰國政治的關鍵轉捩點。