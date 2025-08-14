我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國華富里省一間專門收容愛滋病患的帕拍南普寺（Wat Phrabat Nam Phu）爆出捐款挪用醜聞，涉及金額高達540萬泰銖。警方昨日召開佛教保護委員會會議，承諾將透明調查這起震撼佛教界的案件。泰國中央調查局副局長查倫吉（Jaroonkiat Pankaew）表示，由於案件涉及民眾信仰，性質相當敏感。「調查將涵蓋捐款資金和寺廟2700萊土地的問題。我們有意在透明且不受干預的情況下，解開這個存在超過30年的問題。」查隆吉指出，有關捐款挪用指控的真相預計在1至2週內會更加明朗。警方的目標是確保民眾捐贈的善款得到適當使用。這起捐款挪用案的核心人物是自稱「蜜蜂醫師」的謝珊·薩蘇巴沙庫（Seksan Sapsubbsakul），他長期以前募款助理身分與該寺廟合作，被指控挪用540萬泰銖公眾捐款。該寺廟長期住持兼創辦人帕庫阿隆戈（Phra Khru Alongkot）及相關人員將被傳喚提供資訊。這間愛滋病患收容所自1992年創立以來，就曾被質疑利用病患來吸引捐款。帕庫阿隆戈稍早向媒體表示，謝珊過去經常帶兩種文件給他簽署，接受捐款的文件和慈善項目提案文件。他承認因為信任謝珊，簽署時並未仔細閱讀文件內容。這起案件不僅暴露了宗教機構財務管理的漏洞，也引發社會對慈善捐款監管機制的關注。這間寺廟長期以來以收容愛滋病患聞名，獲得不少善心人士捐助，如今爆出挪用醜聞，恐將重創民眾對宗教慈善機構的信任。泰國警方強調，將以最嚴格的標準進行調查，確保還原事件真相，同時維護佛教聲譽和保障捐款人權益。