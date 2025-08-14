我是廣告 請繼續往下閱讀

針對傳出桃園航空城拆遷戶面臨貸款卡關，主因包括央行祭出信用管制措施，中央銀行今（14）日發出4點澄清，強調拆遷戶只要符合4情況，貸款條件不會受到央行規定限制。央行表示，桃園航空城拆遷戶的貸款條件，由銀行依據相關金融法規、金融實務及其授信內規5C、5P原則，核實認定辦理。央行還說，實施選擇性信用管制措施，桃園航空城拆遷戶如果符合4種情況，貸款條件不會受到央行規定限制，包括一、借款人以獲配安置土地申辦重建貸款；二、借款人符合財政部「青年安心成家購屋優惠貸款」條件者或屬名下無房無貸者，新申辦的購屋貸款非高價住宅貸款。三、依央行協處措施的借款人，包括借款人名下只有繼承取得房屋或房貸，新申辦的購屋貸款（非高價住宅貸款）；借款人已有房屋者，因有實質換屋自住需求，經與承貸金融機構切結約定相關事項後，新申辦的第1戶或第2戶購屋貸款（非高價住宅貸款）。央行強調，該行人員出席今年2月召開的航空城相關會議，以及後續回復桃園市政府等函文內容，均已明確表達上開意見，且於上述會議中，央行並未表示將與財政部溝通協調。另查財政部已函請8家公股銀行配合國家政策依法核貸。