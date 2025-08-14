我是廣告 請繼續往下閱讀

▲徐若瑄（左）為了讓兒子Dalton（右）過個開心、滿意的生日，陪他參與跟不同朋友共度的不同活動，幽默寫道：「該不會今後每年都這樣吧？（一想到這⋯我還是先去平躺一下）」（圖／摘自 IG @vivianhsu.ironv）

▲徐若瑄去年發現患甲狀腺癌，努力接受治療，恢復健康，表示為母則強，還要陪兒子很久很久。（圖／摘自 IG @vivianhsu.ironv）

工作、家庭兼顧的徐若瑄，兒子Dalton歡度10歲生日，突然宣告不想再辦熱鬧的生日派對。徐若瑄在臉書粉絲頁發文提到，Dalton告訴她：「派對太多人，其實沒有辦法好好的跟每一個人說上話。今年生日，希望的方式是，能和每一個很重要的好朋友和同學，都分開在不同天有不同的Play day就好。這樣才可以好好的陪伴彼此。」她尊重孩子的想法，也很欣慰寫道：「長大，懂事了。」徐若瑄前年宣告和「馬可波羅海業集團」主席李雲峰結束9年婚姻，此後她還是盡可能陪伴在兒子身邊，生日這樣的重要時刻，自然更是要先好好安排，沒想到Dalton已經有自己的想法，不再像小時候一樣，喜歡熱熱鬧鬧辦派對，讓很多人陪他一起同樂，懂得重視與自己真正交情好的朋友，安排更高品質的相處。聽到Dalton的想法，徐若瑄回應道：「好喔，我也覺得很有道理，就這樣吧，尊重你的想法。」但她另方面也幽默寫道：「但也因此，在這一週內吃了好幾顆蛋糕，謝謝好朋友們準備的蛋糕，同時也很挑戰娘的體力⋯游泳、氣球博物館、海洋館、遊樂場、踢足球等，該不會今後每年都這樣吧？（一想到這⋯我還是先去平躺一下）」顯然「化整為零」，活動反而更多場，比一次邀大家來開趴更累人。身為單親媽媽本就不簡單，加上徐若瑄去年發現患甲狀腺癌，晴天霹靂之餘，也強自打起精神，為了要健康陪伴兒子很久，她進行手術、接受治療，逼自己迅速恢復健康，對此她也表示：「為母則強，我哪有那麼容易被打敗。」兒子的每一個重要里程碑，她都要參與、不會缺席。