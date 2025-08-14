台灣東南海面目前是大型季風低壓帶，但未來有颱風生成的機率較低，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，週五、週六（8/15至8/16）苗栗以南、山區有午後雷陣雨，週日至下週二（8/17至8/19）南方雲系北移、水氣增加，全台都會有降雨機率，尤其午後雷陣雨會較為明顯。
菲律賓東方「大低壓帶」 颱風生成機率曝
黃恩鴻指出，台灣近期受太平洋高壓籠罩，而菲律賓東方海面則是處於環境不穩定的「大低壓帶」，未來幾天可能會有雲系整合，但觀察各國預測，只有美國模式認為系統較強，其它模式反應較弱，並沒有颱風或熱帶性低氣壓等明顯的熱帶系統。
明後天降雨較零星 週日起全台有雨
黃恩鴻說明，週五、週六台灣環境吹「偏東風」，水氣比較稀少，因此各地晴朗炎熱、天氣穩定，只有迎風面東半部、基隆北海岸、恆春半島偶爾有一些局部短暫陣雨，其它地區晴到多雲，但午後受熱力作用影響，苗栗以南、各地山區將有局部短暫雷陣雨。
週日至週二南方雲系會往北移動，台灣水氣顯著增加，南部、東南部整天有局部短暫陣雨或雷雨，其它地區午後雷陣雨範圍更大，且雨勢較明顯，可能要注意局部大雨；下週三至下週四（8/20至8/21）水氣再度減少，各地回歸多雲到晴，西半部、東半部山區有一些午後雷陣雨。未來一週各地高溫落在32至34度，北部可能有局部36度以上高溫。
