菲律賓東方「大低壓帶」 颱風生成機率曝

▲楊柳颱風遠離台灣，週末前天氣回歸穩定，但週日過後水氣增加，全台有雨，甚至可能有熱帶擾動發展。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

明後天降雨較零星 週日起全台有雨

台灣東南海面目前是大型季風低壓帶，但未來有颱風生成的機率較低，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，週五、週六（8/15至8/16）苗栗以南、山區有午後雷陣雨，黃恩鴻指出，台灣近期受太平洋高壓籠罩，而菲律賓東方海面則是處於環境不穩定的「大低壓帶」，未來幾天可能會有雲系整合，但觀察各國預測，黃恩鴻說明，，只有迎風面東半部、基隆北海岸、恆春半島偶爾有一些局部短暫陣雨，其它地區晴到多雲，但午後受熱力作用影響，苗栗以南、各地山區將有局部短暫雷陣雨。週日至週二南方雲系會往北移動，；下週三至下週四（8/20至8/21）水氣再度減少，各地回歸多雲到晴，西半部、東半部山區有一些午後雷陣雨。未來一週各地高溫落在32至34度，北部可能有局部36度以上高溫。