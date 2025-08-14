我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普與俄羅斯總統蒲亭預計將於本周在阿拉斯加舉行峰會，稍早克林姆林宮官員表示，雙方的會談預計將在格林威治標準時間 19:30 （台灣16日凌晨3時30分）舉行。根據路透報導，俄羅斯總統蒲亭幕僚烏沙科夫（Yuri Ushakov）表示，兩人會談地點就在美國阿拉斯加州安克拉治的愛爾門道夫與李查遜聯合基地（Joint Base Elmendorf-Richardson），兩人將會討論俄美經濟關係尚未開發的巨大潛力，以及結束烏克蘭戰爭的前景。烏沙科夫表示，峰會將於格林威治標準時間 19:30 （台灣16日凌晨3時30分）開始，兩位領導人將進行一對一會談，僅由翻譯陪同。會談結束後兩人將會舉行聯合新聞記者會。愛爾門道夫與李查遜聯合基地在冷戰高峰期是對抗蘇聯的戰略要地，2010年由愛爾門道夫空軍基地與李查遜陸軍堡合併而成，如今仍有重要戰略地位。