▲《進行曲》搶先場贏得不少好評，小鮮肉展露體格引起討論，有許多網友非常期待。（圖／未來進行曲提供）

▲《進行曲》充滿青春、熱力，受到網友的關注。（圖／未來進行曲提供）

▲《進行曲》講述建中樂旗聯隊成員，在課業壓力之外如何實現自己理想的過程。（圖／未來進行曲提供）

描述建中樂旗聯隊成員，在父母關心課業表現之餘，不放棄自我理想、努力練習爭取榮譽的熱血電影《進行曲》，搶先口碑場反應熱烈，片中眾家高材生在熱天練習，脫掉衣服、裸露上半身繼續演練吹奏喇叭、擊鼓的畫面更是在網路上造成轟動，突破50萬瀏覽、吸引超過2萬名網友點讚，口碑場也出現價格炒高到3倍的黃牛票，還引來文化部關切。《進行曲》搶先口碑場好評如潮，接下來的搶先場更是一票難求，各地限定場都是瞬間秒殺，網友發現二手票券在網上售價高達原價3倍以上，且還明確標註「進行曲口碑限定場」，引發熱烈討論，連文化部也來關切。3位新生代鮮肉男神牧森、劉育仁、余杰恩各有不同的丰采，在裸身練習的花絮影片曝光後，更成為被網友關注的焦點，他們表現出的演奏架式也受到稱讚，但監製陳慧如透露一開始其實是一場災難，在耗費時間苦心練習後才交出精彩成績單。打從《進行曲》在台北電影節作為閉幕片首度亮相，到海報、預告公開，一直到現在傳出不少好口碑，鮮肉主角們的體格總是被討論的重點，陳慧如表示他們實地去跟建中樂旗聯隊演練，大男生真的天氣熱就把上衣脫掉繼續練，是「反映真實狀況」，並不只是刻意要賣弄，網友直呼：「超級養眼。」更有人表示：「好想加入樂旗聯隊」，期待值爆表。原先《進行曲》在正式上映前，只安排3場口碑搶先場，沒想到也會出現「黃牛票」，不只是票價暴漲3倍，還有人把早優券當電影票販售，被網友戲稱熱度堪比「五月天演唱會門票」。對此陳慧如表示，原本預計的3場口碑搶先場，開放登記申請後瞬間秒殺，甚至引來黃牛炒價賣票，她承諾一定加開場次：「我也沒碰過這種情況，但既然有這麼多年輕朋友想看，加場服務觀眾是一定要的吧！」片子將於8月29日正式上映。