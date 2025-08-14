我是廣告 請繼續往下閱讀

瑞士苦吞美國總統川普（Donald Trump）39％對等關稅，瑞士總統凱勒蘇特（Karin Keller-Sutter）緊急出訪美國，但最終「空手而歸」沒有達成任何協議，39％關稅仍無望調降。對此，瑞士最新民調指出，儘管關稅可能會瑞士經濟造成打擊，但大多數瑞士人反對作出讓步。根據新加坡《聯合早報》報導，瑞士媒體引述一份最新民調結果顯示，近三分之二受訪者認為，即便是美國對瑞士輸美商品徵收高達39％的進口關稅，瑞士亦不應屈服於壓力。這項民調由英國輿觀調查公司於8月5日至11日進行，共1260名瑞士人參與。三分之二的受訪者認為關稅將對經濟造成嚴重衝擊，僅有5％的受訪者認為瑞士經濟不會或幾乎不會因此受到損害。民調還顯示，一半受訪者認為，瑞士未來應更多地依賴本國產品。此外，41％的受訪者反對瑞士企業在美國進行重大投資，僅有15％的受訪者表示支持。凱勒蘇特離開美國時有消息人士披露，瑞士一直在尋求10％的關稅稅率，但遭到美國政府拒絕，因為減少美國在全球的貿易逆差，仍是川普的主要目標。美國是瑞士手錶、機械和巧克力的主要買主，2024年，瑞士對美國的商品貿易順差接近387億法郎，約479.8億美元。