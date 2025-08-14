我是廣告 請繼續往下閱讀

中國鋼鐵公司於今(14)日決定，今(114)年9月份鋼鐵產品月盤價，將適度調漲，以穩定國內鋼鐵市場信心，並攜手產業夥伴，穩健因應挑戰，共體時艱度過難關，以拯救我國鋼鐵產業之經濟。中鋼公司董事長黃建智表示，美國對等關稅政策逐步明朗，貿易不確定性緩解，市場預期聯準會今(114)年底前再度降息，有利於大宗商品市場穩定復甦，而IMF將今年全球經濟成長率預估由2.8%上修至3.0%，明(115)年同步由3.0%上修至3.1%，受惠於終端市場拉貨潮及民間投資遠優於預期，我國主計總處公布我國第2季經濟成長率高達7.96%，全年經濟成長率有望優於原預估的3.1%。黃建智說，在鋼鐵市場方面，煤鐵原物料行情走揚，鐵礦砂價格突破每公噸100美元，煉焦煤價格則上升至每公噸180美元以上，而美國熱軋流通行情持穩在每公噸950美元，至於歐洲鋼廠看好暑休過後需求增溫，熱軋報價調漲每公噸20歐元(約22美元)。而中國大陸推動「反內卷」政策，並落實環保限產，復以社會庫存處於低位，帶動流通行情上漲，寶鋼9月平板類產品以每公噸上漲200至300人民幣(約28至42美元)開出，越南台塑河靜熱軋新盤每公噸調漲11美元，國際鋼價有望進入上升通道。黃建智指出，全球鋼鐵行情穩步向上，然而下游加工出口產業仍面臨關稅及匯率壓力，經營環境仍有諸多挑戰，中鋼公司為順應國際鋼鐵市場行情，並兼顧客戶接單競爭力，因此，該公司為穩定客戶信心，乃針對9月份之月盤產品適度調漲，對下游不同產業，給予多元支持方案，盼與業者共體時艱，度過難關。黃建智並指出，中鋼公司面對當前全球經濟充滿不確定性，製造業普遍承受成本疊加與需求轉弱的多重挑戰，該公司將持續發揮基礎產業的穩定力量，並推動各項節能減碳及降本措施，盼與政府、客戶及產業夥伴，攜手共同推動轉型升級，以穩健應對外部變局、突破困境，為我國鋼鐵及製造業打造更具韌性與競爭力的發展基礎，期拯救我國鋼鐵產業之經濟。