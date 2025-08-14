我是廣告 請繼續往下閱讀

▲萊恩雷諾斯上傳了這張帶有復仇者聯盟標誌的照片，疑暗示要加盟《復仇5》，吸引105萬人按讚。（圖／萊恩雷諾斯IG@vancityreynolds）

▲《死侍與金鋼狼》去年上映後，票房超越《鋼鐵人3》，熱度相當驚人。（圖／迪士尼提供）

漫威將在明年上映的年度鉅作《復仇者聯盟5：末日之戰》（Avengers: Doomsday）目前還在拍攝、製作階段，除了官方先前已經公布的27位主演卡司，毒舌英雄「死侍」（Deadpool）萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）疑似也將驚喜加盟《復仇5》。他在美國時間12日於IG上傳一張復仇者聯盟標誌被紅色字母A塗鴉蓋過的照片，讓漫威迷認為充滿暗示，猜測死侍將透過《復仇5》首度出現在復仇者聯盟英雄的宇宙中。萊恩雷諾斯12日上傳的照片中，熟悉的復仇者聯盟標誌被覆蓋上一抹紅色無政府風格的字母「A」，與死侍的招牌色系相符，且沒有附上任何說明文字，留下無限想像空間。該圖案去年也出現在電影《死侍與金鋼狼》（Deadpool & Wolverine，2024）的旗幟上，如今選在《復仇5》製作期間再度亮相，加深了外界對於死侍驚喜加盟的猜測。有粉絲在貼文底下興奮留言：「他是在開玩笑還是說真的？」、「別這樣，別給我希望」、「拜託不要逗我，希望是真的」。事實上，漫威今年3月公布《復仇5》演員名單時，官方就有留下伏筆，表示：「這不是完整陣容，還有許多空間」，為潛在新卡司預留懸念。外媒《ComicBookMovie》報導更指出，內部知名爆料者MyTimeToShineHello透露，美國隊長克里斯伊凡（Chris Evans）也將回歸演出，他在片場還刻意使用「盧克‧凱奇」（Luke Cage）這個假名作為代號，疑似就是為了掩人耳目。此外，蘇格蘭演員艾倫康明（Alan Cumming）也證實將再度飾演X戰警中的「藍惡魔」，同樣出現在《復仇5》當中。而根據迪士尼先前公布的年度片單，《復仇5》將在明年12月18日才會上映，比原先公布的上檔時間延後了6個月，續作《復仇者聯盟6：秘密戰爭》（Avengers：Secret Wars）則將在2027年12月17日登場。至於死侍是否真的會現身，仍有待官方揭曉，但這張充滿巧思的照片，已成功點燃粉絲的期待。死侍過去版權歸屬在二十一世紀福斯，直到迪士尼大手筆將其收購後，死侍、金鋼狼等X戰警系列角色才重新回歸迪士尼子公司漫威影業旗下，而死侍系列最新一部作品就是去年上映的《死侍與金鋼狼》，當時全球票房達13.38億美元（約新台幣400億）。